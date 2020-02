16:48 Uhr

Kein Bonbonregen mehr an Fasching

Am kommenden Wochenende rollen die Faschingsumzüge wieder durch Rennertshofen und Bertoldsheim. Warum keine Süßigkeiten mehr geworfen werden dürfen.

Von Claudia Stegmann

Noch eine Woche, dann wird der diesjährige Fasching wieder beerdigt, die Rathausschlüssel werden zurückgegeben und die Kostüme in die Faschingskisten verstaut. Doch bis es so weit ist, wird noch mal der große Bahnhof aufgefahren. Jubel, Trubel, Heiterkeit bis in die Fingerspitzen ist dann unter anderem in Rennertshofen und Bertoldsheim angesagt, denn dort finden am kommenden Wochenende die großen Umzüge statt.

Ob zu Fuß, auf kleinen Gefährten oder großen Traktoren – Hunderte von Teilnehmern werden an Tausenden von Zuschauer vorbeiziehen, ihnen zuwinken, zurufen und Bonbons zuwerfen. Zuwerfen? Nein, diese Zeiten sind vorbei! Während Generationen von Kindern Gutzel und Gummibärchen vom Boden aufgesammelt und in ihre mitgebrachten Tüten gesteckt haben, muss der Nachwuchs von heute nur noch seine Taschen aufhalten. Denn seit vergangenem Jahr ist es den Faschingsteilnehmern verboten, Bonbons wahllos in die Menge zu werfen. Stattdessen darf das Naschwerk nur noch gezielt an die Zuschauer verteilt werden. Diese Entscheidung hat das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen nach dem tragischen Unfall in Waidhofen im Jahr 2018 getroffen, als dort eine junge Frau unter die Räder eines Traktors kam und dabei getötet wurde. Mit dem Wurfverbot will die Behörde vermeiden, dass Bonbons auf der Straße landen und Kinder blindlings darauf zurennen.

In Waidhofen nehmen am Faschingsumzug nur Fußgruppen teil

Auch in Waidhofen findet am kommenden Sonntag, 23. Februar, erstmals nach dem Unglück wieder ein Faschingsumzug statt. Allerdings werden daran nur Fußgruppen teilnehmen. Motivwagen sind entlang der Umzugsstrecke nur als stehende Musikstationen zugelassen. Auch die Route durch den Ort wird eine andere sein, damit die Unglücksstelle vom 11. Februar 2018 nicht passiert wird.

Um möglichst alle Eventualitäten zu klären, müssen die Veranstalter von Faschingsumzügen jedes Jahr einen umfangreichen Regularienkatalog unterschreiben. Da geht es nicht nur darum, dass beispielsweise kein Konfetti, keine Feuerwehrwerkskörper, keine Tiere oder keine Glasflaschen zulässig sind, sondern es geht auch um Sicherheitsmaßnahmen rund um die Wagen und Haftungsfragen. Wenn sich alle daran halten und die Vernunft über dem Spaß steht, dann dürfte dem Vergnügen auch nichts im Wege stehen.

Der Umzug in Bertoldsheim startet am Samstag um 13.30 Uhr, der Umzug in Rennertshofen am Faschingssonntag um 14 Uhr.

