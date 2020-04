16.04.2020

Keine Ausnahme am ’Schuldenhügel’

Keine Stockhäuser „Am Grund“ in Bittenbrunn

Der vorgegebene Baurahmen am „Schuldenhügel“ im Stadtteil Bittenbrunn wird nicht entscheidend geändert. Die Stadtpolitiker sprachen sich jetzt einstimmig gegen Stockhäuser in den Baulücken „Am Grund“ aus.

Ein Neuburger Handwerksbetrieb hätte hier zwei Vier-Parteienhäuser mit einem ersten Stock und ausgebautem Dachgeschoß hinstellen wollen. Eine Umfrage der Stadt unter den Anliegern ergab 24:1 gegen eine entsprechende Änderung des alten Bebauungsplanes. Damit war auch die politische Ablehnung vorgegeben. „Ich habe eine Reihe von entsetzten Zuschriften aus Bittenbrunn erhalten“, berichtete Oberbürgermeister Bernhard Gmehling. Die Befragung der Nachbarschaft sei angebracht und legitim gewesen, betonte Bürgermeister Hans Habermeyer. Am Standort seien im Laufe der Zeit „normale Bungalows“ entstanden, so Theo Walter (Grüne), die beantragten Neubauten wären „unmöglich“ geworden. Der Gesamtcharakter des Areals wäre verändert worden, meint Matthias Enghuber, er verlangt eine grundsätzliche Sperre gegen negative Veränderung von Siedlungen. In Neuburg-Hesselohe habe es vor Jahren deshalb viel Ärger wegen eines Einzel-Projektes gegeben.

SPD-Stadtrat Horst Winter kritisierte, dass die Anlieger in Bittenbrunn gegen die Aufstockung wären, „aber drei Viertel davon haben selber die Baugrenzen nicht eingehalten.“ Das wies Oberbürgermeister Bernhard Gmehling sofort zurück. Der Stadtrat habe in Einzelfällen „kleine Befreiungen“ zugelassen, aber die Grundzüge des Baugebietes nicht verändert. (wr)