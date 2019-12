vor 27 Min.

„Kleine Paar“: Burgheim zieht notfalls vor Gericht

Behörden und Kommunen tauschen sich über umstrittenes Überschwemmungsgebiet aus. Bürgermeister Michael Böhm kritisiert die Datenlage und kündigt juristische Schritte an

Die Kontroverse um das Überschwemmungsgebiet „Kleine Paar“ schwelt seit Jahren zwischen Kommunen, Anliegern, Verbänden und Behörden. Am Dienstag trafen sich zum Erörterungstermin in Neuburg Vertreter des Landratsamtes, des Wasserwirtschaftsamtes Ingolstadt, des Amtes für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten (AELF) Pfaffenhofen, des Bayerischen Bauernverbandes (BBV), der Gemeinden Burgheim, Oberhausen und Rennertshofen sowie Grundeigentümer, um Fragen zu klären. Die Antworten haben Burgheims Bürgermeister Michael Böhm nicht zufrieden gestellt. Die Marktgemeinde prüfe nun juristische Schritte, kündigte er an.

Vor allem auf die Entwicklung seiner Gemeinde hat die Neufestsetzung des Überschwemmungsgebiets massive Auswirkungen. Maßgeblich, so die Argumentation der Behörden, für dessen Festsetzung zum Erhalt von Rückhalteflächen und Hochwasserschutz sind die gesetzlichen Bestimmungen: das Wasserhaushaltsgesetz (Paragraf 76, Absatz 2) und das Bayerische Wassergesetz (Art. 46 Abs. 1 Satz 1). Als Risikogebiete gelten Flächen, in denen ein Hochwasserereignis statistisch einmal in 100 Jahren zu erwarten ist (HQ100). Zuständig dafür seien die wasserwirtschaftlichen Fachbehörden und die Kreisverwaltungsbehörden, so Landratsamtssprecherin Sabine Gooss. Die fachliche Ermittlung des festzusetzenden Überschwemmungsgebiets obliegt dem Wasserwirtschaftsamt. Im konkreten Fall hat die Ingolstädter Behörde mittels eines statistischen Modells im Einzugsgebiet der Kleinen Paar Flächen bestimmt und kartiert, die bei einem HQ100 voraussichtlich überschwemmt werden. Dazu wurde per Laser-Scan aus der Luft die Oberfläche abgetastet, die Bodennutzung entstammt dem Grundstückskataster. Zusammen mit den Abflusswerten wurden alle diesen Daten über die Topografie gelegt und kartiert. Für das Verwaltungsverfahren, also die rechtliche Umsetzung, ist das Landratsamt in Neuburg zuständig.

Nach dem Termin gab sich Burgheims Bürgermeister Michael Böhm kämpferisch, denn das Treffen habe seine Erwartungen nicht erfüllt. „Das Interesse war sehr groß, der Saal voll. Einige Fragen sind aber nicht beantwortet und unsere Belange nicht geprüft worden.“ Dabei habe man bereits im März Einwendungen beim Landratsamt eingereicht. Die Karte, auf deren Grundlage das Überschwemmungsgebiet festgelegt wurde, sei nicht korrekt, so sein Vorwurf. Es sei mit zehn Jahre alten Wetterdaten gearbeitet worden. „Und so sind Grundstücke drin, die definitiv nicht überflutet sind. Und zwar seit über 100 Jahren.“ Eine Anliegerin habe sich zu Wort gemeldet und auf ihre Großmutter verwiesen. Die Familie könne das bis 1913 zurückverfolgen.

„Wir sind heute darauf vertröstet worden, man werde unsere Einwände künftig berücksichtigen. Doch die aktuelle Karte ist nicht korrekt“, klagt Michael Böhm. „Wir haben klar festgestellt, dass die Plausibilität des Rechenmodells nicht geprüft wurde und zweifeln es deshalb an.“ Man werde nun prüfen, wie man juristisch dagegen vorgehen könne, kündigte der Bürgermeister an. Den Rechtsanwalt hatte er zu dem Termin im Landratsamt bereits mitgebracht. (nel)

Themen folgen