13:56 Uhr

Kleiner Brand in einer Schreinerei in Illdorf

Feuerwehrleute aus Illdorf, Burgheim und Sinning rückten in die Schreinerei an.

In den Burgheimer Ortsteil Illdorf musste am Samstag ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten ausrücken. Was dort passiert ist.

Auf etwa 15.000 Euro beziffert die Neuburger Polizei den Schaden durch einen Schwelbrand in einer Schreinerei in Illdorf. Am Samstag gegen 14.40 Uhr hatte der 45-jährige Schreiner während Hobelarbeiten eine Rauchentwicklung in der Absauganlage bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Wehren aus Illdorf, Burgheim und Sinning rückten an, den Schwelbrand in der Filteranlage hatten sie rasch unter Kontrolle. Auch die Sprinkleranlage hatte funktioniert. Es entstand kein Gebäudeschaden, verletzt wurde niemand. (rew)

Feuerwehrleute aus Illdorf, Burgheim und Sinning rückten in die Schreinerei an. Bild: Winfried Rein

Themen folgen