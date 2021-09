Kleinhohenried

vor 33 Min.

Bairisch-böhmische Blasmusik am Haus im Moos: Das gab's beim Festival in Kleinhohenried

Plus Fünf Kapellen beteiligten sich am Blasmusik-Festival am Haus im Moos in Kleinhohenried, das coronabedingt etwas kleiner ausfiel als angedacht. So war der Sonntag.

Von Andrea Hammerl

Bairisch-böhmische Blasmusik von fünf Musikkapellen der Region erklang am Sonntag, dem Tag des offenen Denkmals, bei schönstem Spätsommerwetter im Freilichtmuseum am Haus im Moos. Museumsleiter Fritz Koch hatte eigentlich ein großes Musikfestival angedacht, gab sich aber coronabedingt mit einem kleineren Probelauf zufrieden – das große Festival will er später verwirklichen.

