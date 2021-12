Donaumoos: Noch mehr Kommunikation für Moorschutz

Plus Der Donaumooszweckverband verabschiedet für 2022 einen Haushalt von rund 3,7 Millionen Euro. Wofür die Gelder ausgegeben werden und warum die Kommunikation noch weiter ausgebaut werden soll.

Ein wachsendes Aufgabenspektrum erfordert meist mehr finanzielle Mittel. Das lässt sich auch auf den Donaumooszweckverband umlegen. Wie die Finanzlage für das kommende Jahr aussieht, präsentierte Michael Hafner den Verbandsmitgliedern im Haus im Moos. Auch die Bevölkerung noch mehr bei den einzelnen Projekten mitzunehmen, war Thema in der Sitzung.