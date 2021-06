Kleinhohenried

vor 16 Min.

Wisente aus dem Donaumoos werden in Rumänien ausgewildert

Plus Eine siebenköpfige Jungbullengruppe hat am Dienstag das Wisentgehege am Haus im Moos in Kleinhohenried verlassen, um in den Karpaten eine neue Heimat zu finden.

Von Andrea Hammerl

Sie tragen Halsbänder mit Sendern, damit sie später geortet werden können. Bislang waren Jungbullen im rumänischen Armenis in den Süd-West-Karpaten meist allein oder zu zweit ausgewildert worden. In der größeren Junggesellengruppe haben die zwei- bis vierjährigen Wisente jedoch bessere Chancen, sich gegen Wolf oder Bär zu wehren, erklärt Amtstierarzt Johannes Riedl, zumal die Gruppe jetzt über längere Zeit zusammengewachsen ist und sich gut versteht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen