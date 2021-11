Viele lobende Worte bei der Hebauffeier des Moosladens

Plus In Klingsmoos wurde der Etappensieg für den Dorfladen gefeiert. Demnächst werden Mitarbeiter gesucht.

Die Engagierten des Arbeitskreises, Vertreter der Gemeinde und Handwerker – sie alle sind ins Projekt Klingsmooser Dorfladen involviert. Und so fanden sie sich nun auch zum zünftigen Hebauf ein.