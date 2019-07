Kostenlos ins Brandlbad, weil Personal fehlt

Plus Weil dem Kassenpersonal gekündigt wurde, kommt es am Eingang des Freibads zu Warteschlangen. Stellenweise werden Besucher umsonst ins Bad gelassen.

Die Besucher am Montagvormittag konnten sich nicht beschweren, schließlich durften sie ins Brandlbad, ohne Eintritt zu bezahlen. Weil die Stadtwerke sparen müssen, wurde dem Kassenpersonal gekündigt, und auch der Kassenautomat – der die Kassierer hätte ersetzen sollen – funktionierte an diesem Vormittag nicht. „Bevor wir die Leute wieder nach Hause schicken, lassen wir sie halt umsonst ins Bad“, erklärt Andreas Bichler, Bäderchef der Stadtwerke.

Mit der Gesamtsituation ist er dennoch nicht zufrieden. „Klar, mir wäre es lieber mit Personal“, sagt Bichler. Dann würde es zu solchen Problemen erst gar nicht kommen. Am Montagvormittag hatten sich kurzzeitig Besucherschlangen vor dem Bad gebildet, einige Gäste beschwerten sich. Bichler erklärt, wie es dazu kam. Aufgrund der notwendigen Sparmaßnahmen bei den Stadtwerken habe der Stadtrat beschlossen, das komplette Kassenpersonal in den Bädern – sowohl im Parkbad wie auch im Brandlbad – zu entlassen und den Kassenbetrieb vollständig zu automatisieren. Bis die Automaten die sechs Angestellten gleichwertig ersetzen, ist es aber noch ein weiter Weg.

Automaten sollen das Kassenpersonal im Brandlbad und Parkbad ersetzen

Das erste Problem sei, dass es seit den Kündigungen einige krankheitsbedingte Ausfälle beim Personal, das bislang noch bei den Stadtwerken angestellt ist, gegeben habe. So habe an diesem Montagvormittag eine Fachkraft gefehlt, die den vollen Kassenautomat abrechnet, leert und wieder in Betrieb nimmt. Das können nur geschulte Angestellte, die über eine entsprechende Berechtigung verfügen – und von denen war am Vormittag keiner da. Erst in der Spätschicht, ab 12 Uhr, lief der Einlass wieder wie gewohnt und die Besucher konnten reibungslos ihre Tickets lösen – sowohl an der Kasse wie auch am Automaten. Auf Dauer sollen die Kassierer im Brandlbad durch einen weiteren, zweiten Automaten ersetzt werden. Dieser sei bereits bestellt, sagt Bichler und soll langfristig auch den Einsatz moderner Handytickets ermöglichen. „Zu Spitzenzeiten wird es aber selbst mit zwei Automaten eng werden“, fürchtet er.

Ein weiteres Problem sei, dass alle Dienstleistungen, die sich nicht automatisieren lassen, die bisher jedoch vom Kassenpersonal angeboten wurden, wegfallen werden. Beispielsweise werde es in beiden Bädern keinen Bademodenverkauf mehr geben. Daneben werden sich Kunden nur noch online für Kurse anmelden können und auch die Saisonkarten müssen online bestellt oder direkt bei den Stadtwerken abgeholt werden, sagt Bichler.

Brandl-Schichtleiter Jürgen Herrmann ergänzt die Liste der Probleme, die bei der Umstellung von Mensch auf Maschine anfallen, um einen Aspekt aus seiner täglichen Praxis: „Was ist, wenn eine Mutter mit Kinderwagen, ein Rollstuhlfahrer oder eine vollbepackte Familie mit Taschen, Tüchern und Schwimmtieren in das Freibad wollen?“, fragt er. Sie alle passen nämlich nicht durchs Drehkreuz. Bisher hat in solchen Fällen immer ein Mitarbeiter des Kassenpersonals den Knopf gedrückt und die Besucher durch eine eigene Türe reingelassen. Wenn das künftig automatisch gehen solle, müsste das Einlasssystem erst entsprechend umgerüstet werden.

Ein Kassenautomat für das gesamte Brandlbad genügt nicht, um die Besucherströme an heißen Tagen abzufertigen. Bild: Marcel Rother

Mit Behinderungen im Brandlbad muss immer wieder gerechnet werden

Bis es soweit ist, werde es wohl immer wieder zu Behinderungen am Einlass kommen, sagt er, denn er könne nicht gleichzeitig die Becken beaufsichtigen und die Tür im Blick haben. Schon mehrmals mussten daher Besucher umsonst in das Bad gelassen werden. Vor allem bei Hochbetrieb, wie in den vergangenen Wochen. Bis zu 2000 Personen seien da an heißen Tagen ins Brandlbad geströmt. Selbst ein noch so gut funktionierender Automat käme da an sein Limit und müsste spätestens alle drei Stunden geleert oder mit neuem Wechselgeld bestückt werden, erklärt Herrmann.

Der jungen Familie um Dennis Fröhlich aus Karlshuld kam es gerade gelegen, dass sie am Montagvormittag keinen Eintritt bezahlen musste. So kamen er, die kleine Leonie Eichholz und ihre Mutter Natalie umsonst ins Freibad. „Für uns ist das natürlich super“, sagen sie. Aber die gekündigten Mitarbeiter täten ihnen leid. Auch die Sparpolitik der Stadtwerke erschließe sich ihnen nicht. Auf der einen Seite neue Automaten anschaffen, umrüsten und Leute kostenlos ins Freibad lassen und auf der anderen Seite Mitarbeiter entlassen? „Das ist an der falschen Stelle gespart“, finden sie.