vor 19 Min.

Kostenlose FFP-2-Masken sorgen für Run auf Apotheken in Neuburg

In der Marien-Apotheke in Neuburg überreicht Chefin Andrea Kragler (links) an Kundin Johanna Gegg drei kostenlose FFP-2-Masken. Damit war sie gegen Mittag schon fast "ausverkauft" und wartete auf die nächste Lkw-Ladung.

Plus Seit Dienstag können über 60-Jährige und Menschen mit bestimmten chronischen Erkrankungen drei Masken gratis in der Apotheke holen. Manche Apotheke in Neuburg war bis Mittag "ausverkauft".

Von Manfred Rinke

Die Befürchtungen bewahrheiteten sich. Der Beginn der kostenlosen Verteilung von FFP-2-Masken am Dienstag sorgte auch in den Apotheken im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen für einen enormen Kundenandrang. Die ein oder andere war gegen Mittag bereits "ausverkauft".

Run auf kostenlose FFP-2-Maske in Neuburg

Dazu zählte die Marien-Apotheke in Neuburg. Inhaberin Andrea Kragler erzählte kurz vor Mittag, dass sie bereits auf den Lkw mit der Nachlieferung warten würde. An Johanna Gegg aus Irgertsheim gab sie dabei eines der letzten Trios an FFP-2-Masken aus, die sie noch zur Verfügung hatte. "Ich hab' fast schon den Überblick verloren vor lauter Listen", sagte die Apothekerin.

Warten auf eine Lieferung

In den Listen hat sie die Namen, Anschrift und das Alter all derjenigen stehen, die sich ihre Schutzmasken bereits kostenlos in der Apotheke abgeholt haben. Die drei Masken sind für die kommenden drei 'Wochen gedacht. Sie erhalten alle über 60-Jährigen sowie Jüngere die nachweisen können, dass sie zu einer Risikogruppe gehören. Ab 6. Januar bekommen dann all diese Menschen von den Krankenkassen zwei Coupons für jeweils sechs weitere Masken. "Damit ist man für die 15 Winterwochen eingedeckt", erklärt Andrea Kragler. Zum Einlösen der zwei Coupons sind dann allerdings jeweils zwei Euro in der Apotheke zu bezahlen.

Eine FFP-2-Maske soll eine Woche lang getragen werden. "Nach dem Tragen darauf achten, dass die Masken trocknen können und immer nur mit sauberen Händen aufsetzen", riet die Apothekerin Johann Gegg - und blickte hoffnungsvoll aus dem Fenster auf die Straße, ob denn nicht schon der Lkw mit der neuen Masken-Ladung vorgefahren ist.

Lesen Sie auch:

Themen folgen