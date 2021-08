Neue Impfaktionen ohne Termin: Eine Spritze auf dem Neuburger Wochenmarkt

Im Kreis Neuburg-Schrobenhausen finden neue Corona-Impfungen ohne Termin statt. Kurzentschlossene können sich unter anderem im Rahmen eines Wochenmarkt-Einkaufs impfen lassen.

In dieser Woche finden weitere Pop-up-Impfungen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen statt. Interessierte können sich unkompliziert und ohne vorherige Terminvereinbarung sowohl am Donnerstag, 19. August, in Gachenbach im Feuerwehrhaus Peutenhausen, als auch am Samstag, 21. August, in der Markthalle am Neuburger Schrannenplatz impfen lassen. Zur Auswahl stehen die Impfstoffe der Hersteller Biontech und Johnson&Johnson, schreibt das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen in einer Mitteilung.

Neue Termine für Corona-Impfungen im Kreis Neuburg-Schrobenhausen

Die Stadt Neuburg und die Gemeinde Gachenbach unterstützen die mobilen Impfteams des BRK und des Kreiskrankenhauses Schrobenhausen bei der Organisation. Beiden Räumlichkeiten werden kurzfristig so umgebaut, dass alle Hygienestandards erfüllt sind, um eine erfolgreiche Impfaktion zu garantieren, heißt es.

Im neu gebauten Feuerwehrhaus in Peutenhausen wird am Donnerstag von 17 bis 19 Uhr geimpft, um auch Berufstätigen die Möglichkeit eines niederschwelligen Impfangebots zu machen.

In Neuburg wird die Impfaktion zeitgleich mit dem Wochenmarkt am Samstag zwischen 9 und 12 Uhr stattfinden, um auch Kurzentschlossene zu erreichen. Das BRK, das die Impfaktion dort organisiert, wird Teile der Markthalle nutzen, um dort die Impfungen anzubieten.

Corona-Impfungen ohne Termin im Kreis Neuburg-Schrobenhausen: So kann man sich anmelden

Menschen, die das Angebot wahrnehmen möchten, müssen ein gültiges Ausweisdokument mitbringen. Außerdem wird eine vorherige Registrierung über www.impfzentren.bayern empfohlen, da dies die Wartezeit vor der Impfung verkürzt.

Weitere Termine für Sonderimpfungen sind bereits in Planung und sollen wöchentlich in verschiedenen Gemeinden stattfinden. Bereits jetzt werden die terminlosen Impfungen jeden Mittwoch und Samstag in den beiden Impfzentren angeboten; in Neuburg (Ostendhalle, Berliner Straße 162) von 15 bis 17 Uhr und in Schrobenhausen/Mühlried (Rinderhofer Breite 11) von 8 bis 11 Uhr.

Seit Kurzem empfiehlt die STIKO die Corona-Schutzimpfung für Jugendliche ab zwölf Jahren. Der mRNA-Impfstoff Comirnaty des Herstellers Biontech ist bislang der einzige Impfstoff, der für Menschen zwischen zwölf und 17 Jahren zugelassen ist. Auch bei den Sonderimpfaktionen können sich Jugendliche im Beisein eines Erziehungsberechtigten mit diesem Impfstoff impfen lassen. (nr)