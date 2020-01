vor 43 Min.

Krönungsball: Der Traum der Prinzessin wird wahr

Garden und Prinzenpaare begeistern auf dem Krönungsball der Fidelitas 85 Rennertshofen die Besucher. Wieso für Präsidentin Tanja Gebert der Ball besonders war.

Von Laura Freilinger

Die kleine Prinzessin kniet anmutig auf dem Boden, die falten ihres Kleides sind in einem perfekten Kreis um sie herum ausgebreitet. Sie hebt ihre linke Hand an und legt sie in die ihres Prinzen, der sie freudestrahlend zum Tanz bittet. Zum 35. Mal feierte der Verein Fidelitas 85 seinen Krönungsball und stellte damit in der Rennertshofener Turnhalle das Programm für 2020 vor.

Los ging es mit den Bambinis. Schon bei den ersten Klängen des Liedes „Lollipop“ von den Chordettes stieg das Publikum singend und klatschend mit ein und unterstützte die 18 Kinder bei ihrer Tanzeinlage. Es folgte der Auftritt der Zackigen Garde mit dem Heddele-Mäh-Lied. Die 17 Mädchen und zwei Offiziersbuben der Gruppe ließen es sich nicht nehmen, eine Zugabe zu tanzen. Mit dem bekannten Song „Hubschrauber 117“ von Tobee heizten sie dem Publikum ein.

Rennertshofen: Das Kinderprinzenpaar tanzte einen romantischen Walzer

Wie bereits im vergangenen Jahr bewiesen auch die Teenies mit dem Thema „Clap your hands on the dance floor“ Taktgefühl und begeisterten die Zuschauer mit spektakulären Hebefiguren. Während das Kinderprinzenpaar die Krönungsrede vortrug, spürte man die Nervosität. Doch von dieser Aufregung ließen sich Prinzessin Magdalena I. und Tim II. nur wenig später nichts mehr anmerken: Sie schufen durch ihren romantischen Walzer zu „The Glow“ von Shannon Saunders aus Disney Princesses eine gerührte Stimmung.

Das kleine Prinzenpaar Magdalena I. und Tim II. verlasen ihre Krönungsrede vor ihrem ersten Auftritt. Besonders ist in diesem Jahr, dass die ausgeloste Prinzessin Magdalena I. zufällig die Tochter der Vereinspräsidentin Tanja Gebert ist. Bild: Laura Freilinger

„Es war einfach schön, mit Magdalena zu tanzen“, schwärmte der kleine Prinz Tim II. nach seinem Auftritt. Das Publikum habe ihm durch Zurufe außerdem „viel Power“ gegeben. Seine Prinzessin Magdalena I. strahlte ebenfalls stolz. „Unser Auftritt war genauso, wie ich ihn mir erhofft hatte. Alles war perfekt.“ Nachdem Magdalena durch Losverfahren zur neuen Kinderprinzessin gewählt wurde, war ihr schnell klar, dass Tim ihr Prinz sein sollte. Kennengelernt hatte sich das Prinzenpaar erst vor einem Jahr bei einem gemeinsamen Tanzauftritt.

Mehr als 400 Besucher waren beim Krönungsball

Auch die Präsidentin der Fidelitas 85 Tanja Gebert war mit dem 35. Krönungsball der Vereinsgeschichte zufrieden. Es habe eine so große Nachfrage nach Karten gegeben, dass sogar nach Stehplätzen gefragt wurde. Mehr als die über 400 Gäste konnten aber nicht in der Turnhalle untergebracht werden. „Als Präsidentin macht mich der Krönungsball natürlich stolz. Wie immer gehe ich freudig und erwartungsvoll an diesen Abend heran“, sagte sie. Doch dieses Jahr ist für Gebert auch aus einem anderen Grund besonders: Ihre Tochter Magdalena ist Kinderprinzessin.

Der Rennertshofener Bürgermeister Georg Hirschbeck war wie jedes Jahr begeistert. „Fidelitas schafft es immer wieder, für eine ansteckend gute Stimmung zu sorgen.“ Er lobte den „wahnsinnigen Aufwand“ aller Vereinsmitglieder, die die Turnhalle gekonnt in einen Ballsaal mit Lichtershow und Dekoration verwandelt hatten. Weiter freute sich Hirschbeck, dass der Verein auch in diesem Jahr „so charmante Prinzenpaare“ gefunden hatte.

Musikalisch begleitet wurde der Abend von der Band Cornelius & Friends, die stets für eine volle Tanzfläche sorgte.

Die Band Cornelius & Friends unterhielt die Besucher während des Abends mit stimmungsvoller Tanzmusik. Bild: Laura Freilinger

Vor dem großen Gardemarsch zu „Amour Toujours“ und „Achterbahn und Flieger“ von Helene Fischer folgte der Auftritt der beiden Tanzmariechen Amelie Jäger und Zoey Bräuer, die zu „Auf uns“ von Andreas Bourani Räder schlugen und bis zum letzten Takt über die Tanzfläche wirbelten, während das Publikum ihnen zujubelte.

Die Fidelitas 85 Rennertshofen konnte heuer ihren 35. Krönungsball veranstalten

Um das Jubiläum des Vereins gebührend zu feiern, hatte die Showtanzgruppe eine Choreografie zum Thema „Magic Birthday Party“ mit Liedern bekannter Musiker wie Selena Gomez oder The Black Eyed Peas einstudiert.

Die Spannung erreicht kurz vor dem Auftritt des großen Prinzenpaares ihren Höhepunkt. Prinzessin Johanna I. verriet in ihrer Rede, dass sie ihre Hobbys weit hinten angestellt habe, um ihren Traum der Faschingsprinzessin perfekt verwirklichen zu können. „Die Zeit vom ersten Training bis heute ging wirklich sehr schnell vorbei“, erzählte sie. Für den Tanz lebt auch Prinz Christoph II., der bereits seit zehn Jahren dem Tanzsport nachgeht. Der große Moment des Prinzenpaares begann mit den ersten Takten von „Keep Holding on“ aus dem Musical Glee. „Unser Auftritt fühlte sich unbeschreiblich an“, sagte die Prinzessin strahlend. Christoph II. gab zu, sich im Nachhinein zu viele Gedanken über mögliche Pannen gemacht zu haben. „Ich bin einfach glücklich, dass alles reibungslos verlief.“

Auch die Besucher waren zufrieden: Die Stimmung an den Tischen sei ausgezeichnet gewesen, fanden sie. Und zu den Liedern der Band zu tanzen, hätte großen Spaß bereitet.

In den kommenden Wochen steht neben dem Kinderfasching am 21. Februar noch der Faschingsumzug am 23. Februar in Rennertshofen an.

