Kultursommer: Harry G glänzte als "hoamboy" in Neuburg

Plus Harry G begeisterte sein überwiegend junges Publikum im Schlosshof. Warum in München nicht nur Bayern leben und womit sich der "hoamboy" in Neuburg auf dünnes Eis begab.

Von Annemarie Meilinger

Als „homeboy“ bezeichnet man neudeutsch einen Kumpel, aber was ist ein „hoamboy“? Ein bayrischer Kumpel, also quasi ein Spezl. Und warum dann nicht gleich „hoambua“? Das wäre dann wohl zu viel bayrisch für Harry G, man lebt schließlich in einer Weltstadt – mit Herz angeblich – wo es für den „hoamboy“ drei Kategorien von Menschen gibt: Bayern, Preißn und Wolpertinger.

In Neuburg, der Kleinstadt mit dem wunderbaren Schlosshof, nimmt Harry G sofort Kontakt mit seinem Publikum auf. Sie kennen ihn aus der Amazon-Serie „Der Beischläfer“ und sind aus der ganzen Region angereist, um den quirligen Star hautnah zu erleben – soweit das möglich ist, denn durch die Abstände der Bestuhlung füllt das Publikum fast den ganzen Hof.

Harry G mit "hoamboy" im Neuburger Schlosshof

„Was habt Ihr in den vergangenen Monaten gemacht?“ fragt er in die vorderen Reihen. Zeug gekauft im Internet? 2020 gibt’s keine Hochzeiten mehr und die unvermeidlichen Junggesellenabschiede auf Malle, die doch das geilste am Heiraten überhaupt sind. 20 Mann mit 40 Promille beim Airbräu und Spaß mit dem Revalraucher Alfons am Nacktscanner. Die Mädels könnten ja ihre Wellness-Touren hierzulande machen und sich in die engen Saunen quetschen, wo kugelrunde Kastanienmännchen die Hitze nach dem Aufguss verteilen.

Ist man dann verheiratet, folgt bald „Mutter sein, der härteste Job der Welt“. So jedenfalls schaut’s aus, wenn man die Instagram-Szene verfolgt, wo die Filmchen meistens mit „Hallo Ihr Süßen“ beginnen und die Frauen alle gleich aussehen wie die Fußgängerzonen der Städte: Zara, H&M, Fielmann. Na gut, es ist nicht leicht mit zwei Kindern. Essen gehen zum Beispiel mit einem weißen Hemd, Sex, zehn Minuten Reden am Stück – die kleinen Dinge des Lebens bestimmen jetzt die Kleinen. Da schaut man statt dem Tatort dann eher den Feuerwehrmann Sam, den Retter in der Not.

Rauchender Marlboro-Mann trifft auf veganen Hipster

Was waren das für Zeiten, als man die Jeans noch im Fachgeschäft angepasst bekam und der Quelle-Katalog 1000 Seiten dick war. Wettergegerbte Männer ritten Sonnenuntergängen entgegen, um dann am Lagerfeuer entspannt zu rauchen, erinnert sich der 41-Jährige. Heute preschen die Hells Angels auf E-Scootern durch die Stadt und Hipster mit dem Tesla zum veganen Brunch mit Grünkohl-Smoothie. In ihrer Freizeit kleiden sich Versicherungsangestellte in Lederlumpen und trinken Met aus einem Kuhhorn für drei Silberlinge…. hier merkt der Comedian sofort, dass das Publikum nicht mehr so entspannt lacht – dünnes Eis in der Ottheinrichstadt! Und bevor er „fränkisch ist bayrisch in dumm“ sagt, versichert er sich, dass nicht zu viele Franken im Publikum sind.

Harry G kann den bellenden Oberpfälzer und die spitzmündige Preißin

Der Türke, der schwäbelt, der Chinese beim Lieferservice, die spitzmündige Preißin Bürtö und der bellende Oberpfälzer – Harry G kennt sie alle und imitiert sie genussvoll. Wer nach erfolgloser Karriere und fünf Privatinsolvenzen dann endlich die 5000 Euro für die Ausbildung zum Coach hinlegen kann, hat’s geschafft. Cooles Outfit und tolle Sprüche sind der Lohn und irgendwann ist jeder ein Coach, denn der ist „in“ wie die löchrige Skinny Jeans, die „Rache Gottes für unser haltloses Fressen“. Der Coach weiß, wie wir aus der ganzen Scheiße wieder rauskommen – wie der Kanaltaucher, dem zweithärtesten Job nach Mutter. Höchst amüsant, spritzig, selbst- und gesellschaftskritisch, hirn- und lachmuskelanregend – das ist der Münchner Marcus Stoll alias Harry G als „hoamboy“.

