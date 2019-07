vor 44 Min.

Kulturtage Nassenfels stehen vor der Tür

Django 3000 werden am Samstag, 10. August, in Nassenfels zu hören und zu sehen sein.

Prominente Gäste und ein musikalischer Frühschoppen – für welche Künstler es noch Karten gibt

Bald ist es wieder soweit: Vom 7. bis 11. August finden die Kulturtage im Burghof in Nassenfels statt. Das ist geboten:

Knedl und Kraut: Den Auftakt machen am Mittwoch, 7. August, Knedl und Kraut mit ihrer „Bayerischen Weltreise“. Hier vermischen sich virtuose Soli und internationale Welthits aus Rock, Schlager und Klassik, urbayerische Traditionen und Dialekte aus aller Welt. Einlass ist um 18, Beginn um 20 Uhr. Die Tickets kosten 24 Euro. Für diese Veranstaltung gibt es nur noch wenige Karten.

Granada: Die Band präsentiert am Donnerstag, 8. August, ihr Album „Ge Bitte“. Die österreichische Band mausert sich vom Geheimtipp zur Kultband. Beginn ist um 20, Einlass ab 18 Uhr. Eine Karte kostet ab 22 Euro im Vorverkauf.

Michl Müller: Der selbst ernannte fränkische „Dreggsagg“ gibt am Freitag, 9. August, sein Programm „Müller…nicht Shakespeare!“ zum Besten – eine Reise durch den alltäglichen Wahnsinn unserer Zeit. Einlass ist um 18, Beginn um 20 Uhr. Der Abend ist aber bereits ausverkauft.

Django 3000: Am Samstag, 10. August, gibt es ein Wiedersehen mit Django 3000. Obwohl die bayerische Kultband seit ihrem ersten Auftritt in Nassenfels immer erfolgreicher wurde, bleibt sie dem Kulturtage-Publikum treu. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, zwei Stunden zuvor ist Einlass. Karten ab 22 Euro.

Martina Schwarzmann: Dass sie in Nassenfels „genau richtig“ ist, stellt Martina Schwarzmann mit ihrem gleichnamigen Programm am Sonntag, 11. August, unter Beweis. Die Veranstaltung ist allerdings ebenfalls schon lange ausverkauft. Darüber hinweg trösten können sich Besucher möglicherweise beim Frühschoppen im Burghof am selben Tag von 10.30 bis 14 Uhr. Dort gibt es zünftige Blasmusik, ein abwechslungsreiches Essensangebot, süffiges Bier und für die jungen Besucher verschiedene Bastel- und Mitmachaktionen. Außerdem präsentiert Clown Heini um 12.30 Uhr sein Musikprogramm „Voll der Rock N Roll“, eine Musikshow für Kinder ab drei Jahren und die ganze Familie. Über das heimische Wild und die Natur informieren die Eichstätter Jungjäger. Der Eintritt ist frei. (nr)

Karten gibt es unter anderem in der Sparkasse Nassenfels oder im Internet unter www.kulturtage-nassenfels.de.

