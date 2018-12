vor 39 Min.

Kunstwerke auf zwei und vier Rädern

Das schnelle Leben des Oliver Mayer dreht sich um Motorräder und Rennwagen. Der ehemalige Rennfahrer hat ein Oldtimermuseum und ein Oldtimerhotel eröffnet.

Von Manfred Dittenhofer

Mit dieser Crossmaschine, Marke Zündapp, ist er sein erstes Motocross-Rennen gefahren. Und dort die BMW kaufte er vor rund 40 Jahren. Auf dieser Maschine schaffte er es bis auf die Isle of Man. Natürlich zu einem Motorradrennen. Die Zündapp hat er immer noch. Die BMW auch. Und weitere knapp 50 Motorräder dieser Marke sind seither hinzugekommen. Außerdem gehören rund 60 Motorräder anderer Marken und über 50 Autos zu Oliver Mayers Sammlung. Und zu jedem einzelnen seiner Zwei- und Vierräder hat er eine Geschichte parat. Der Ferrari F40 ist sein Lieblingsauto. Den würde Oliver Mayer nicht verkaufen. Na ja, außer der Preis stimmt.

Der Sammler von Oldtimern und Rennwagen ist vor allem Kaufmann. Aber mit einer stark ausgeprägten Liebe zu den Kunstwerken auf Rädern, mit denen er tagein tagaus hantiert. Daneben ist er aber auch Bastler, Visionär, Träumer. Und ein bisschen verrückt ist er zudem auch noch. Wenn er in seiner Geburts- und Heimatstadt Ingolstadt weilt und nicht irgendwo auf der Welt nach zwei- und vierrädrigen Gefährten sucht oder bei Auktionen er- und versteigert, sitzt er in seinem Büro im Oldtimermuseum „Mayer Classic Cars“.

Oliver Mayer liebt alles aus den Siebzigern. Die Musik, die Motorräder und auch Gitarren aus dieser Zeit lassen des Sammlers Herz schneller schlagen. Bild: Manfred Dittenhofer

Oliver Mayer verkauft Autos im Internet oder bei Auktionen

Ein ganzer Rollcontainer voller Fahrzeugpapiere steht in Mayers Büro, fein säuberlich nach Marken und Baujahren sortiert. Schließlich will er schnell alle Informationen zur Hand haben, wenn ein potentieller Interessent anruft. Wobei der Ingolstädter seine Fahrzeuge meist im Internet oder bei Auktionen anbietet. Vor allem in den USA und in England gibt es eine rege Szene von Liebhabern, die sich schnell mal einen Ferrari ersteigern. Oder eine Honda aus den Siebzigern suchen und dafür mit dem Hänger aus Spanien angefahren kommen.

Müsste Mayer sich entscheiden, auf eines zu verzichten, auf das Auto oder auf das Motorrad, würde sich der 60-Jährige sofort vom Auto trennen. Denn die Motorräder sind sein wahres Leben. Und das, obwohl er bis heute auf den Rundstreckenkursen der Welt zu Hause ist und immer noch als Rennfahrer hinters Steuer klettert. Los ging alles mit der besagten Zündapp. Ein Mofa für 50 Euro war sein erstes Fahrzeug. Da war er 15. „Mit 16 dann war für mich das Allerwichtigste der Moped-Führerschein.“ Schon damals musste Mayer schauen, wo er das Geld für seine Gefährte herbekommt, denn sein Vater teilte seine Begeisterung nicht. Mayer entwickelte ein Gespür für Schnäppchen. Was ihm half, war die Tatsache, dass so mancher Zeitgenosse vermeintliches „altes Gelumpe“ loswerden wollte. Bereits als Student sammelte Mayer alte Motorräder. Schon bald musste er sich in Gerolfing einen Schuppen anmieten, um seine Babys unterzubringen.

Bei „Mayer Classic Cars and Bikes“ in Ingolstadt gegenüber der Saturnarena kann man mobile Träume träumen. Bild: Manfred Dittenhofer

Wie Oliver Mayer vom Rennfahrer zum Sammler wurde

Als der damalige Student von den Motocrossstrecken auf die Rundstrecke umsteigen wollte, war sein Vater dagegen. Zu gefährlich. Er finanzierte ihm aber ein Kart. So kam Mayer von zwei Rennpneus zu vieren. 1988 dann bestritt Mayer sein erstes Tourenwagenrennen im Treser-Cup. Es folgten Rennen im Porsche-Cup, in der ADAC-GT-Masters-Serie, im Super Tourenwagen Cup und in vielen anderen Rennserien.

In der Münchner Straße in Ingolstadt eröffnete der Ingolstädter ein Motorradgeschäft und importierte lange den amerikanischen Traum von Freiheit, Harley Davidson Motorräder, nach Deutschland. Über seine mobilen Errungenschaften hat Mayer schon immer akribisch Buch geführt. Und als die Halle mal wieder aus allen Nähten zu platzen drohte, hatte er eine Idee: Wieso nicht das Einlagern mit etwas Nützlichem, einer Ausstellung verbinden. Die Gelegenheit bot sich im Altmühltal. Dort eröffnete Mayer vor 31 Jahren ein Oldtimermuseum.

Schon bald reifte in ihm der Gedanke an ein Oldtimer-Hotel. In Ingolstadt verwirklichte Oliver Mayer seinen Traum. Ein Gebäude mit Hotel, Gastronomie und Büroräumen. Und im Mittelpunkt, von überall einsehbar, das Motorrad- und Automuseum.

2015 wurde Eröffnung gefeiert an der Kreuzung Südliche Ringstraße - Manchinger Straße, direkt gegenüber der Saturn Arena.

Dort haben nicht nur seine Raritäten ein Zuhause gefunden. Auch Oliver Mayer fühlt sich in der lebendigen Geschichte auf Rädern pudelwohl.

Themen Folgen