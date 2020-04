Landkreis: Zur Versorgung gehört die Entsorgung

Plus Die Landkreisbetriebe sind als systemrelevant eingestuft, der Betrieb soll weiter reibungslos laufen. Warum das Personal der kritische Faktor ist.

Ob weiß oder gelb. Die Müllsammelfahrzeuge und die Wertstoff-Lastwagen sind im Landkreis unermüdlich unterwegs, um gelbe, blaue, graue und grüne Tonnen regelmäßig zu leeren. Zur Versorgung gehört eben auch die Entsorgung. Deshalb sind die Landkreisbetriebe und die beiden Firmen Gigler und Hoffmann als systemrelevant eingestuft. Deren Betrieb soll weiterhin reibungslos laufen. Dafür haben die Entsorger einige Vorkehrungen getroffen.

Bis zu sieben Müllfahrzeuge der Landkreisbetriebe sind jeden Tag unterwegs. Fahrer und Lader bilden einen Trupp und besetzen jeweils einen dieser Lkws. Das Personal wurde inzwischen, wie Werkleiterin Mathilde Hagl erklärt, in eine rote und eine blaue Gruppe eingeteilt. „Diese Gruppen sind strikt voneinander getrennt, benützen getrennte Umkleideräume. Ihre Spinde wurden in unterschiedlichen Räumen aufgestellt“, sagt Mathilde Hagl. Damit solle vermieden werden, dass ein einzelner infizierter Mitarbeiter einen Großteil der Belegschaft in die Quarantäne zwingt. „Wir achten sehr auf das Kontaktverbot.“

Die Trupps bei den Landkreisbetrieben arbeiten versetzt

Die einzelnen Trupps haben einen versetzten Arbeitsbeginn, sodass sich die Mitarbeiter nicht mehr nahe kommen. Das Personal ist der kritische Faktor in der Gleichung der Müllentsorgung. Denn dieses ist nicht so leicht ersetzbar. Sollten aber tatsächlich einige Fahrer oder Lader ausfallen, hat Mathilde Hagl schon weiterführende Notfallpläne ausgearbeitet in der Schublade liegen. „Denn der Müll muss weiterhin sicher abgeholt werden. Außerdem wollen natürlich wir auch weiterhin an unserer getrennten Entsorgung festhalten. Unsere Biotonne kann man nur empfehlen.“

Auf keinen Fall möchte Hagl das Würzburger Modell. Dort wird Bio- und Restmüll in einer Tonne entsorgt. Lieber würde die Werkleiterin bei einem Engpass die Zeiträume zwischen den Tonnenleerungen verlängern. Eine Tonne, die regulär alle zwei Wochen geleert wird, könnte dann auf vier Wochen ausgedehnt werden. Das alles aber nur im Fall von Infektionen, die beim Personal der Landkreisbetriebe bisher nicht aufgetreten sind. Damit das so bleibt, halten sich die Mitarbeiter an das Kontaktverbot.

Nicht mehr getrennt werden sollte der Hausmüll allerdings in Häusern, in denen Infizierte wohnen. „Haushalte mit infizierten Menschen sollten ihren gesamten Müll in die Restmülltonne werfen. Dabei ist darauf zu achten, dass dieser gut und sicher verpackt ist und nicht einzeln oder offen in der Tonne liegt.“ Ob die Müllmengen durch die vielen Menschen zu Hause gestiegen sind, kann Mathilde Hagl nicht bestätigen. „Durch die Feiertagsverschiebung haben wir eh Mengenfluktuationen. Was aber deutlich zugenommen hat, sind die Papierabfälle.“

Die Landkreisbetriebe öffnen weitere Wertstoffhöfe

Genau wegen des Wertstoffs Papier haben nun, wie bereits berichtet, im Landkreis zwei weitere Wertstoffhöfe wieder regulär geöffnet. Dem Beispiel des Landkreises Pfaffenhofen zu folgen, in dem alle Wertstoffhöfe wieder offen sind, dazu sieht Hagl keine Veranlassung. Die beiden Systeme seien nicht vergleichbar, denn in Pfaffenhofen müssten die Menschen Wertstoffe im gelben Sack sammeln und diesen selbst abgeben. „Bei uns wird das alles in der Gelben Tonne abgeholt.“ Die Papiercontainer füllen sich – und da merkt man die gestiegenen Bestellungen und Hauslieferungen – vermehrt mit Kartonagen. Für die Haushalte, die keine Papiertonne haben, sind die Wertstoffhöfe nun geöffnet.

Die Papiertonne leert im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen die Entsorgungsfirma Gigler aus Schrobenhausen. Dort läuft der Betrieb weitestgehend normal – und das bei Schutzmaßnahmen für Fahrer und Außenarbeiter sowie Homeoffice für rund die Hälfte der Büroangestellten. Wie auch bei den Landkreisbetrieben können die Wertstoffe immer noch zur weiteren Verarbeitung transportiert werden. Die Annahme von Privatleuten auf dem eigenen Werksgelände hat die Firma inzwischen geschlossen. Dort ist laut Geschäftsführerin Eva-Maria Gigler-Friedl der Andrang einfach zu groß gewesen.

Schwer zu kontrollieren sind die Glascontainer im Landkreis

„Wir hatten in der Woche, als die Schulen geschlossen wurden, einen regelrechten Run gehabt.“ Über Fehlwürfe in der Papiertonne kann sich die Firma Gigler nicht beklagen. Nach wie vor würden die Menschen darauf achten, nur Papier und Kartone in die blaue Tonne zu werfen. Und auch die Firma Hofmann sieht keine gestiegenen Fehlwürfe in der Gelben Tonne. Beide Firmen bestätigen aber auch, dass die Tonnen stichprobenweise kontrolliert würden. Hofmann aus Büchenbach bei Schwabach hat ähnliche Maßnahmen wie Gigler und die Landkreisbetriebe ergriffen.

Schwer zu kontrollieren und immer wieder ein Ärgernis sind die Glascontainer. Wie Mathilde Hagl berichtet, gibt es im Landkreis 42 Glasannahmestellen. Ein Drittel von diesen Containern ist frei zugänglich. Mathilde Hagl : „Leider stellen wir fest, dass an den Glascontainern auch Müll abgeladen wird.“ Dieser Missbrauch sei nicht hinnehmbar, betont die Werkleiterin dezidiert. „Dafür fehlt mir jegliches Verständnis. Oder wenn ich Mails erhalte, dass, wenn die Grüngutannahme geschlossen bleibt, man den Gartenschnitt eben in die Natur entsorge. Wer einen Garten hat, sollte auch mal das Schnittgut zwischenlagern können.“

