Landkreis reagiert bei Wertstoffhöfen

Das sind die neuen Öffnungszeiten

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sind bis auf Weiteres vier Wertstoffhöfe sowie die Kompostanlage Königslachen geöffnet. Das verlautbart das Landratsamt in einer Pressemitteilung.

Die Annahme am Wertstoffhof in Neuburg, Sehensander Weg 23, erfolgt am Montag, Dienstag und Donnerstag in der Zeit von 16 bis 19 Uhr sowie zusätzlich donnerstags und samstags von 9 bis 12 Uhr. In Neuburg-Bittenbrunn sowie in Schrobenhausen-Mühlried sind die Annahmezeiten am Mittwoch von 16 bis 19 Uhr und am Samstag von 9 bis 12 Uhr. Der Wertstoffhof im Schrobenhausener Stadtteil Mühlried kann am Dienstag, Mittwoch und Freitag von 16 bis 19 Uhr sowie samstags von 9 bis 12 Uhr angefahren werden. Die Kompostanlage in Königslachen öffnet montags und donnerstags von 13 bis 17 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr.

Ausgenommen von der Annahme, darauf weist das Landratsamt hin, ist Bauschutt in einer Abgabemenge von mehr als 200 Liter. Alle anderen Abfallarten werden im bisherigen Umfang angenommen und abgerechnet. Es erfolgt derzeit, auf-grund der rechtlichen Rahmenbedingungen, kein Verkauf von Komposterde.

Die Bevölkerung des Landkreises wird aufgerufen, Wertstoffhöfe und die Kompostanlage Königslachen verantwortungsbewusst und nur in unaufschiebbaren Fällen in Anspruch zu nehmen. Aufgrund der bestehenden Vorschriften zur Einhaltung von Abstand ist mit Wartezeiten zu rechnen. Es wird daher dringend darum gebeten, die gesamten Öffnungszeiten in Anspruch zu nehmen und die Höfe nicht vor der Öffnung anzufahren. (nr)

