vor 56 Min.

Landwirt aus Rennertshofen erhält Preis

Plus Die Molkerei Zott zeichnet Hans-Josef Landes aus Rennertshofen mit der Goldenen Milchkanne aus. Die Ehrung hat mit dem Alter seiner Kühe zu tun.

Hans-Josef Landes aus Rennertshofen wurde am vergangenen Mittwoch in Ansbach mit der Goldenen Milchkanne der Molkerei Zott ausgezeichnet. Der Landwirt erhielt den mit 1000 Euro dotierten Preis in der Kategorie „Lebenstagsleistung“, weil in seinem Kuhstall so manches anders ist als anderswo.

Die Molkerei Zott würdigt mit der Auszeichnung der Goldenen Milchkanne besonders herausragende Leistungen ihrer Landwirte im Hinblick auf die Milchqualität und vorausschauendes Handeln. In der Kategorie „Lebenstagsleistung“ wird eine nachhaltige Milcherzeugung honoriert. Der Fokus liegt hier auf dem Zusammenspiel von Alter und Milchleistung der einzelnen Kuh bzw. der ganzen Milchviehherde. Der Gewinner-Betrieb von Hans-Josef Landes und seiner Frau Birgit stellt unter Beweis, dass auch ältere Kühe leistungsfähig sind und den Bestand wertvoller machen. Zustande kommen die guten Ergebnisse vor allem durch eine tiergerechte Haltung und eine optimale Fütterung. Und all dies spiegelt sich dann auch in der Milchleistung wider. Landwirt Landes aus Rennertshofen wird für seine Tierhaltung ausgezeichnet „Unsere Milcherzeuger engagieren sich schon heute aktiv im Tierwohl und in der nachhaltigen Milcherzeugung – jeder auf seine individuelle Art und im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten. Mit der Goldenen Milchkanne zeichnen wir die Besten der Besten unter ihnen aus. Die Ergebnisse des Wettbewerbs bestätigen uns darin, dass unsere Milcherzeuger mit großer Leidenschaft für ihren Beruf und ihre Tiere leben. Die Gewinner übernehmen damit auch eine Vorbildfunktion für alle anderen“, erklärte Christian Schramm, Leiter des Milcheinkaufs bei Zott, den Hintergrund der Auszeichnung. Die Gewinner-Betriebe liegen im gesamten Milcheinzugsgebiet von Zott, das sich über weite Teile Bayerns und das östliche Baden-Württemberg erstreckt. Neben der Lebenstagsleistung wurden in weiteren Kategorien das Produktionsumfeld, die Tiergesundheit und die Grobfutterleistung ausgezeichnet. Zott hat die Goldene Milchkanne 17 mal an insgesamt 16 Betriebe verliehen. (nr)

