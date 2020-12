15:03 Uhr

"Licht im Theater": Das bietet der Live-Stream mit Künstlern aus Neuburg

Plus Die Kamera wird am 18. Dezember live aus dem Stadttheater Neuburg übertragen. Tickets für den Weihnachtsabend mit dem Titel „Licht im Theater“ sind ab sofort erhältlich.

Wie können Menschen Opern genießen, wenn sie wegen des Lockdowns an keiner Veranstaltung teilnehmen dürfen? Wie können sie sich ein Konzert, ein Schauspiel in Neuburg ansehen, wenn sie sich in New York, Berlin oder Amsterdam befinden? Wie ein Ballett genießen, wenn alle Plätze dafür längst ausverkauft sind? Eine Lösung für Dilemma wie diese könnte ein Live-Streaming bieten, das Darbietungen jeglicher Art etwa aus dem Neuburger Stadttheater überträgt. Dafür soll am 18. Dezember nun ein Testlauf stattfinden, wie der Kulturausschuss in seiner jüngsten Sitzung beschlossen hat.

Stadttheater Neuburg: Live-Stream mit Neuburger Künstlern ab 20 Uhr

Geplant ist ein Programm ab 20 Uhr mit vier Auftritten von Neuburger Künstlern, das den Titel „Licht im Theater“ trägt. Sängerin Kerstin Schulz und Jens Lohse am Flügel sorgen mit Jazzy-Christmas für Groove, während der Sänger und Songwriter C.B. Green eine Auswahl an Eigenkompositionen auf die Bühne bringen wird. Mit einem Werk von John Rutter interpretiert das Künstlerpaar Nicola und Martin Göbel moderne Klassik.

Hier könnten bald diverse Online-Übertragungen möglich sein: Stadttheater Neuburg. Bild: Elisa-Madeleine Glöckner (Symbolfoto)

Außerdem hat Schauspieler Christian Hoening eine Weihnachtsgeschichte sowie zwei Kurzgedichte vorbereitet. Die technische Umsetzung des Onlineangebots und die Regie des Abends übernimmt Noppo Heine, Bernhard Mahler von der Stadtverwaltung wird unterdessen als Moderator durch den Abend führen.

Live-Übertragung aus dem Stadttheater Neuburg: Hier gibt es Tickets

Vorangegangen war dem Projekt ein fraktionsübergreifender Antrag der Stadtratsmitglieder Gabriele Kaps von der CSU, Franziska Hildebrandt von WIND und Gerhard Schoder von den Grünen. Sollte das Angebot gut angenommen werden, besteht die Überlegung, auch andere Veranstaltungen aus dem Stadttheater zu übertragen – besonders in Zeiten, da keine oder nur wenige Besucher zugelassen sind. (nr)

Online-Tickets für "Licht im Theater" gibt es ab sofort für 10 Euro unter www.theos-tickets.de.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen