Verkaufsstart: So kann man sich für einen Bauplatz in Lichtenau bewerben

Im Baugebiet „Unterfeld“ in Lichtenau entstehen elf gemeindliche Bauplätze. So können sich Interessenten bewerben.

Das Areal ist erschlossen, jetzt können die Plätze verkauft werden. Am 1. Juli beginnt die Bewerbungsphase für die elf gemeindlichen Bauplätze im Baugebiet „Unterfeld“ in Lichtenau. 330 Euro kostet dort der Quadratmeter (inklusive Erschießung). Wer sich für eines der Grundstücke interessiert, kann bis 23. Juli seine Bewerbung per Mail an die Gemeinde Weichering unter info@weichering.de schicken.

Baugebiet „Unterfeld“ in Lichtenau: Ab 1. Juli kann man sich bewerben

Fragen beantwortet Geschäftsleiter Werner Seitle unter Telefon 08454/9497-14. Wer einen der Bauplätze bekommt, entscheidet ein Punktesystem, das der Gemeinderat zuletzt erarbeitet hat. Sollten mehrere Bewerber die gleiche Punktezahl erhalten, ist der Gemeinderat gefragt. Im August wird das Gremium dann final beschließen, wer den Zuschlag für die Plätze bekommt. (clst)