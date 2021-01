12.01.2021

Lichterzauber bei Audi Neuburg für Show CES in Las Vegas

Die Runden bei der Filmproduktion für die Präsentation des neuen e-tron GT von Audi drehte in Neuburg der brasilianische Formel-E-Fahrer und Markenbotschafter Lucas di Grassi.

Plus In Neuburg wurden die Aufnahmen für die virtuelle Präsentation des e-tron GT von Audi für die Weltpremiere bei der CES in Las Vegas gedreht. Die beeindruckende Lichtillumination kam dabei nicht von ungefähr.

Von Manfred Rinke

Mit einer aufwendigen, in Neuburg gedrehten Filmproduktion hat Audi seinen ersten vollelektronischen Sportwagen für die Straße, den e-tron GT, der Weltöffentlichkeit präsentiert. Schauplatz der virtuell ausgestrahlten Premiere war die Consumer Electronics Show (CES) im amerikanischen Las Vegas.

Noch rechtzeitig, bevor am Dienstag der Schneefall einsetzte, war die Filmproduktion auf der Dynamikfläche bei Audi in Neuburg unter Dach und Fach. Bild: Manfred Rinke

Wer die letzten Tage abends zufällig am Gelände von Audi Sport bei Neuburg-Heinrichsheim vorbeigefahren ist, wird sich vielleicht gefragt haben, für wen denn dort eine solch farbenfrohe Lasershow stattfindet. Eine Großveranstaltung mit Publikum konnte es ja nicht sein. Schließlich war der Parkplatz vor der Audi driving experience ziemlich leer. Grund für den nächtlichen Lichterzauber war die Vorbereitung und die Produktion der Filmaufnahmen für die Weltpremiere des e-tron GT – des Ingolstädter Pendants zum Porsche Taycan – für die große Elektronikmesse in Las Vegas. Denn wie alle Großveranstaltungen konnte auch die CES dieses Mal nur virtuell stattfinden.

Virtuelle Marketingformate wie die jetzige Filmproduktion bei Audi in Neuburg funktionieren

Was auch Vorteile mit sich bringen würde, wie Mate Beric, Standortsteuerer für Audi in Neuburg, erklärt. Denn virtuelle Marketingformate würden funktionieren, seien eine durchaus gute Alternative zu den üblichen Messeauftritten. Nicht nur weil sie billiger seien, sondern weil sie vor allem auch das für Audi unter anderen so bedeutende Thema Nachhaltigkeit unterstützen würden.

Hauptinitiator der Produktion in Neuburg war der neue Marketingleiter von Audi, Henrik Wenders. Produktionsfirma waren die Experten der Werbe- und Unternehmensfilmproduktion Kiefer Worx. Von vergangenen Mittwoch bis Sonntag fand der Aufbau für die Aufnahmen auf dem Bereich der Dynamikfläche neben dem Empfangsgebäude statt. Montag und Dienstag wurde der Filmbeitrag für Las Vegas erstellt. Die sportlichen Runden mit dem e-tron GT drehte Formel-E-Fahrer und Markenbotschafter Lucas di Grassi aus Brasilien. Verfolgt wurde die Produktion auch von Audi-Chefdesigner Marc Lichte und Aggregate-Chef Siegfried Pint.

Aufräumarbeiten der Mitarbeiter der Produktionsfirma Kiefer Worx bei Audi. Bild: Manfred Rinke

Der Lichterzauber, der jetzt bei Audi in Neuburg zu sehen war, fußt übrigens auf dem neuesten Lichtsystem des Ingolstädter Automobilherstellers, der digitalen OLED-Technologie, mit dem auch der e-tron GT ausgerüstet ist. Die Aufnahmen und die Präsentation in Las Vegas, seien, so Mate Beric, somit auch eine Werbung für das neue Lichtkonzept.

