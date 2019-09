vor 49 Min.

Liebe und Trauer auf Portugiesisch

Das Trio Fado und Maria Carvalho nahmen die Zuhörer mit auf eine emotionale Reise in den Süden Europas

Was Nordamerika der Blues ist und Argentinien der Tango, das ist der Fado für Portugal: eine eigene musikalische Tradition, die jene unbestimmte Unerfülltheit der menschlichen Existenz auslotet, welche in Worte allein nicht zu kleiden ist.

Im Fado herrschen tiefe Melancholie und drängende Sehnsucht, zugleich ist er Ausdruck praller Daseinsfreude und kecker Lebenslust. Mit dem Trio Fado und Maria Carvalho waren überaus authentische Repräsentanten dieser eindringlich schönen Musik im optisch wie akustisch überaus aparten Schlösschen Hessellohe zu Gast.

Sie malten eindrucksvolle musikalische Stimmungsbilder, denen es keinen Abbruch tat, dass – außer einer Handvoll anwesender Landsleute der Musiker – kaum irgendjemand im Raum des Portugiesischen mächtig genug gewesen wäre, die Texte zu verstehen.

Antonio de Brito an der weich gezupften klassischen und Luíz Hölzl an der mit doppelten Stahlsaiten hell klingenden portugiesischen Gitarre sowie Benjamin Walbrodt am Cello sorgten für ein charakteristisches, ausgewogenes Klangbild.

De Britos kraftvoller Naturbariton wirkte unprätentiös und expressiv, mitten aus dem prallen Leben eines Seefahrervolkes gegriffen. Maria Carvalhos volltönend samtiger Alt bezauberte als leiser Kontrast mit warmem, wohligem Timbre, sanfter Artikulation und milder, seelennaher Nachdrücklichkeit.

Auch wenn das Wort „tristeza“ – Wehmut, Trübsal, Traurigkeit – immer wieder durchklang, auch wenn Maria Carvalho mit leisem Lächeln bemerkte „Traurig kann auch schön sein“, auch wenn die Sehnsucht federführend schien: Immer wieder kommen Freude, Lust, Tanz, Flirt und vor allem die Liebe, auch die Liebe zu den Heimathäfen Lisboa und Porto, zu Wort, nicht zuletzt die Leidenschaft: „Für eine einzige Träne von dir würde ich mich umbringen lassen.“ Der Musiker Antonio de Brito entgegnet darauf: „Ist das nicht portugiesisch genug?“ (tb)

Themen folgen