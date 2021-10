Ludwigsmoos

vor 48 Min.

Ja-Wort vor 60 Jahren: Ehepaar Nartschick aus Ludwigsmoos feiert Diamantene Hochzeit

Plus Ingeborg und Klaus-Jürgen Nartschick aus Ludwigsmoos feiern ihre Diamantene Hochzeit. Welchen Ratschlag die beiden für eine glückliche Ehe haben und warum sie im Donaumoos ihre Heimat fanden

Von Andrea Hammerl

„Jung gefreit, nie gereut“– dieser alte Spruch trifft gewiss auf Ingeborg und Klaus-Jürgen Nartschick zu. „Bis heute jedenfalls“, sagt er augenzwinkernd und lächelt seine Frau liebevoll an. An diesem Freitag feiern die beiden Diamantene Hochzeit – und wirken eigentlich viel zu jung für solch ein würdevolles Jubiläum. Vor 60 Jahren gaben sie sich in der sächsischen Kleinstadt Wittichenau nahe der Stadt Hoyerswerda das Ja-Wort in der katholischen Kirche, standesamtlich hatten sie bereits im Mai 1961 geheiratet. Nun wird in Ludwigsmoos das kirchliche Jubiläum gefeiert, da Ende April schon der 80. Geburtstag der Diamant-Braut begangen wurde und ein großes Fest coronabedingt kaum planbar war.

