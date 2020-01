14:29 Uhr

Lukas und Maximilian sind die beliebtesten Jungennamen in Ingolstadt

Bei den Mädchen ist in Ingolstadt Anna der beliebteste Vorname für Babys. Nach mehreren Rekordjahren wurden 2019 wieder etwas weniger Kinder geboren.

Von Luzia Grasser

Die Eltern, die ihre Kinder in Ingolstadt auf die Welt bringen, wagen wenig Experimente bei den Vornamen. Bei den Mädchen dominiert zum dritten Mal in Folge Anna. 35 Mal haben sich Eltern im vergangenen Jahr für diesen Namen entschieden. Danach folgen Emilia, Lena, Emma und Marie – alles Namen, die auch bereits in den vergangenen Jahren immer Spitzenpositionen hatten.

Lukas und Maximilian stehen in Ingolstadt gemeinsam auf Platz 1

Bei den Buben hat sich Lukas den ersten Platz gesichert, zusammen mit Maximilian. 30 Mal wurden diese beiden Namen 2019 im Standesamt verzeichnet Bereits ein Jahr zuvor lagen diese Namen unter den Top 5. Auf den weiteren Plätzen folgen Jonas, Jakob und Felix. Auch wenn sich die beliebtesten Namen immer wieder wiederholen, gibt es auch einige Namen, die nur ein einziges Mal vergeben worden sind. Bei den Mädchen sind das beispielsweise Kassiopeia, Loona, Delilah, Emmylou, Leopoldine oder auch Rosemarie. Vermutlich werden auch Merlin, Balthasar, Aristophanes, Amon, Edgar und Frieder später einmal keinen Namenskollegen in ihrer Klasse haben.

In Ingolstadt gab es in diesem Jahr etwas weniger Geburten

Insgesamt sind in diesem Jahr in Ingolstadt auf dem Standesamt 2938 Geburten beurkundet worden. Die Zahl liegt knapp unter dem Vorjahreswert, damals sind 19 Babys mehr in Ingolstadt geboren worden. Nach sieben Rekordjahren in Folge ist dies zum ersten Mal ein kleiner Rückgang. Der, wenn es nach Standesamtsleiter Reinhard Rauscher geht, aber auch der statistischen Erhebungsmethode geschuldet sein könnte. Möglicherweise werden Kinder, die zum Jahresende hin geboren worden sind, wegen der vielen Feiertage auch erst im neuen Jahr beim Standesamt eingetragen, vermutet Rauscher.

Auch bei den Trauungen gab es nach dem Rekordjahr 2018 mit 658 Hochzeiten im vergangenen Jahr einen Rückgang. 601 Paare haben sich in Ingolstadt das Ja-Wort gegeben – der niedrigste Wert seit dem Jahr 2016. Insgesamt entsprechen die gut 600 Eheschließungen aber dem Durchschnitt des vergangenen Jahrzehnts. An insgesamt 265 Tagen konnte im vergangenen Jahr in Ingolstadt geheiratet werden. Neben den regulären Terminen gibt es auch Sondertermine an Samstagen oder auch in den Abendstunden. Wer möchte, kann sich auch vor historischer Kulisse das Ja-Wort geben.

Im Gegensatz zu den Geburten und den Hochzeiten gibt es bei den Sterbefällen in Ingolstadt einen neuen Rekordwert. 1918 Menschen sind in Ingolstadt gestorben – so viele wie in keinem der vorangegangenen Jahre. Im Jahr 2018 waren noch 31 Verstorbene weniger beim Standesamt gemeldet worden.

