Lumberjack-Cup: Mit Feingefühl fürs Grobe

Wenn Holzfäller mit ihren Sägen und Äxten gegeneinander antreten, dann wird es nicht nur laut, sondern vor allem spannend.

Von Michael Geyer

„Ohrenstöpsel!“ Ein freundlicher Kettlitz-Mitarbeiter reichte am Samstag auf dem FCR-Sportgelände jedem Besucher einen Korb, in dem die kleinen grünen Plastikstöpsel sauber verpackt auf Abnehmer warten. Kaum einer, der da nicht zugreifen wollte, denn schon von weitem erinnerte das Knattern der Motorsägen an den Gehörschutz und auch die laute tiefe Stimme zum Start des Wettbewerbs „Lumberjacks ready! 3 - 2 - 1 -go!“ mahnte zu Vorkehrungen.

Das Rennertshofener Unternehmen Kettlitz Chemie, das Haftöle für Sägen herstellt, hatte zum „Lumberjack Cup 2018“ (zu deutsch: Holzfäller-Wettbewerb) eingeladen und landete dank intensiver Vorbereitung und professioneller Durchführung einen Volltreffer. Das Besondere an dieser Veranstaltung war, dass zum ersten Mal alle drei Timbersportarten – Lumberjack, Speedcarving und Waldarbeit – an einem Ort durchgeführt wurden. Somit war Abwechslung garantiert und es war immer spannend, nicht zuletzt auch wegen des Rahmenprogramms von etlichen Ausstellern rund ums Holz und Firmen aus der Gemeinde.

16 Herren und vier Damen kämpften beim Time Trail um den Lumberjack-Cup 2018

Ganze Familien waren gekommen, um schon am Eingang des Geländes zu beobachten, wie ein Harvester schwere Buchenstämme packte und zerlegte. Von einem Kran aus überblickten sie dann das Festgelände. Danach lud schon das erste Highlight, das Speedcarving, zum Zuschauen und Staunen über das handwerkliche Geschick von acht Holzkünstlern ein. Aus einem frischen Eichenblock von etwa 1,40 Meter Höhe zauberten sie mit ihren Motorsägen innerhalb von 60 Minuten wunderschöne Skulpturen, die danach an die Zuschauer versteigert wurden. Den höchsten Zuschlag mit 610 Euro erzielte dabei ein Adler, gefolgt von einem Bücherraben und einem Wolf. Die drei Künstler mit den höchsten Erlösen durften sich neben der Siegestrophäe auch über ordentlichen Nachschub an Haftöl freuen.

16 Herren und vier Damen kämpften beim Time Trail im K.O-System um den Kettlitz-Lumberjack-Cup 2018, der sympathisch, fachkundig und witzig von Tobias Witton moderiert wurde. Dabei mussten sie zuerst mit der Motorsäge beim Stock Saw eine rundum komplette Scheibe von einem Baumstamm im Durchmesser von 40 Zentimeter abschneiden, dann beim Standing Block Chop mit der rasierklingenscharfen Axt ein senkrecht stehendes Stammstück durchschlagen und schließlich beim Single Buck mit einer fast zwei Meter langen Handsäge nochmals eine Scheibe von dem Stamm absägen. Der amtierende deutsche Meister, Robert Ebner, sicherte sich mit einer Gesamtzeit von 48,03 Sekunden den Gesamtsieg vor Lars Seibert mit 52,81 Sekunden und gewann auch später den Hot Saw Wettbewerb, wieder vor Seibert.

Lumberjack-Cup in Rennertshofen: Die Veranstalter waren zufrieden

Sieben Teams mit je zwei Mann zeigten bei der Waldarbeit, wie sich aus einem alltäglichen Handwerk eine Sportart besonderer Klasse herauskristallisiert hat. Hier begann der Teamerste mit dem Kettenwechsel, danach entastete der Teamzweite eine Palisade mit 30 Ästen und schließlich musste der Teamerste von einem Stamm eine Scheibe zuerst bis zur Mitte von unten, dann von oben so präzise wie möglich abschneiden, wobei die zwei Schnitte nicht mehr als fünf Millimeter voneinander abweichen durften. Bei dieser Disziplin siegte das Team Ulrich Huber und Martin Schraitle mit einer Gesamtzeit von 2:14:35 Minuten. Den Damen-Cup holte sich Alrun Uebing vor der Schweizerin Hagmann Yolanda. Im Zweikampf schnitten sie zuerst mit der Motorsäge eine Scheibe von einem Stamm ab und zerlegten dann beim Underhand Chop mit der Axt ein liegendes Stammstück, auf dessen Enden sie bei der Arbeit standen.

55 Bilder Das war der Lumberjack-Cup in Rennertshofen Bild: Michael Geyer

Bei dem Krach der Motorsägen waren die in großen Mengen verteilten Ohrstöpsel mehr als empfehlenswert, besonders dann, als die vier Sportler mit den Hot Saws loslegten, die mit einem 70 PS-starken Wankelmotor ausgestattet sind und wie Rennwagen aufheulten. In der Beschleunigung jedoch würden sie jedem Boliden das Nachsehen geben. Die überdimensionale Sägekette erreicht vom Start weg bereits nach zwei bis drei Zehntelsekunden 100 km/h und nach kürzester Zeit bringt sie die Höchstgeschwindigkeit von 270 km/h.

„Summa summarum sind wir mit der Veranstaltung zufrieden“, zog Geschäftsführer Christian Hoppe eine positive Bilanz, wenngleich er sich ob des Aufwands durchaus mehr Zuschauer als die geschätzten 1500 gewünscht hätte.