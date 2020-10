vor 48 Min.

Mammutmarsch: Stefan Kumpf aus Karlskron läuft 100 Kilometer am Stück

Da konnte er noch lachen! Stefan Kumpf am Anfang seines Gewaltmarschs. Wegen der Corona-Pandemie mussten die Teilnehmer in diesem Jahr alleine starten.

Plus Den Marathon hat Stefan Kumpf schon zweimal bewältigt. Jetzt suchte er beim Mammutmarsch eine neue Herausforderung. Eine Geschichte über unnötiges Gepäck, unstillbare Gelüste und unkeusche Begegnungen.

Von Claudia Stegmann

Die letzten 700 Meter waren die Hölle. 100 Kilometer Fußmarsch hat Stefan Kumpf gerade hinter sich gebracht. Exakt 20 Stunden und 40 Minuten hat der Bürgermeister von Karlskron dafür gebraucht. Damit hat er die Herausforderung des „Mammutmarschs“, 100 Kilometer innerhalb von 24 Stunden zu bewältigen, locker gestemmt. Doch ganz ohne Blessuren kam auch der zweifache Marathon- und mehrfacher Halbmarathonläufer nicht davon. Ab Kilometer 92 konnte er nur noch auf der Außenkante seines rechten Fußes hatschen, weil er sich eine dicke Blase gelaufen hatte, erzählt er rückblickend im Gespräch mit der Neuburger Rundschau. Doch jetzt ist er am Ziel – und das rettende Auto steht noch einen knappen Kilometer entfernt. Eine Distanz, die in diesem Moment kaum mehr zu überwinden scheint. „Verdammt!“, denkt er sich, während er die letzten quälenden Schritte zählt. Erst als er endlich im Auto sitzt, die Schuhe auszieht, den Sitz zurückfahren lässt und die Schmerzen langsam den ganzen Körper durchströmen, macht sich Stolz und Freude breit – über die gemeisterte Leistung, die ihren Anfang am Nachmittag des Vortages genommen hat.

Das war die 100 Kilometer lange Strecke, die der BLSV-Kreisvorsitzende zurückgelegt hat. Bild: Stefan Kumpf

Kilometer 0, 16.15 Uhr: Stefan Kumpf parkt sein Auto am Sportgelände in Planegg westlich von München. Erst wenige Stunden zuvor hatte er sich dazu entschieden, dass es jetzt und heute losgehen soll. Vor ihm liegt eine 100 Kilometer lange Rundtour bis zum Wörthsee, hoch durch München und zurück. „Mammutmarsch“ nennt sich das Sportevent, für das er sich Anfang des Jahres angemeldet hatte. „Das hat mich schon lange gereizt“, sagt der 41-Jährige. Seine Überlegung: Wenn er 42 Kilometer schnell laufen könne, dann könne er auch 100 Kilometer wandern.

Weil die Coronabedingungen es nicht anderes zuließen, mussten die Teilnehmer dieses Jahr innerhalb eines festgelegten Zeitfensters einzeln starten. Deshalb steht Stefan Kumpf jetzt allein an seinem Startpunkt. Auf seinem Smartphone ist die festgelegte Route abgespeichert, seine Laufuhr zeichnet zum Beweis die zurückgelegte Strecke auf. Es ist ein trockener, spätsommerlicher Tag – der Grund, warum er einen Tag früher als geplant aufgebrochen ist. Die Luft fühlt sich gut an, nur der Rucksack wiegt ein bisschen schwer. Wasser, Brotzeit, Traubenzucker, Kekse, Schokolade, Taschenlampe, Stirnlampe, Hirschtalgcreme, Power Banks (um sein Handy am Laufen zu halten), Handtuch, Socken, Unterhose, Shirt, Pullover und eine Rolle Klopapier hat er in aller Schnelle zusammengepackt – „man weiß ja nie“. Vieles davon wird er nicht brauchen, und die sieben Kilo auf seinem Rücken wird er irgendwann verfluchen. Doch das weiß er zu diesem Zeitpunkt noch nicht – genauso wenig, wie dass ihn das vergessene Ladekabel für seine Laufuhr noch richtig ins Schwitzen bringen wird.

Kilometer 15, 19 Uhr: Von Planegg aus läuft Stefan Kumpf durch Wälder, über Feldwege und am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen vorbei Richtung Wörthsee. Die Füße sind leicht, die Gedanken sind frei. „Ab 20 Kilometern fühlt es sich erstmals anders an“, sagt Kumpf. Anders, als wenn man sonntagnachmittags einen ausgedehnten Spaziergang macht. Im Vorfeld hatte er sich „Die Päpstin“ als Hörbuch heruntergeladen – 20 Stunden Historiendrama am Stück für den Fall, dass ihm auf seinem einsamen Spaziergang nach Unterhaltung zumute ist. Doch Ablenkung braucht er nicht. Er hängt seinen Gedanken nach und konzentriert sich auf seine Schritte. Fuß vor Fuß, ein Schritt nach dem anderen. „Beim Laufen kann man sich durch Autosuggestion in einen Laufrausch bringen. Dann funktioniert nur noch der Körper, ohne dass man merkt, welche Strecke man zurücklegt. Ich wollte probieren, ob das beim Wandern auch geht.“ Es ist die Neugierde, die Stefan Kumpf auch angetrieben hat, den Megamarsch anzutreten. Neugierde darauf, ob er in der Lage ist, 100 Kilometer am Stück zu laufen – durch die Nacht hindurch. Und die hat gerade erst begonnen.

Abendstimmung über dem Wörthsee. Von dort aus lief Stefan Kumpf zwölf Stunden durch die Nacht. Bild: Stefan Kumpf

Kilometer 26, 21.20 Uhr: Es ist stockdunkel im Wald. Mit einer Stirn- und einer Taschenlampe leuchtet Stefan Kumpf nicht nur den Weg aus, sondern sichtet auch die Tiere, die sich hinter den Bäumen vor dem Nachtwanderer verstecken. Die Strecke ist jetzt hügeliger als zuvor. Über eine Whatsapp-Gruppe sind die rund 100 Teilnehmer miteinander verbunden, schicken sich gegenseitig Fotos und Zustandsberichte. Auf vier unterschiedlichen Routen sind die Mammutläufer unterwegs, damit es möglichst wenig Begegnungen gibt. Plötzlich wummert es in der Ferne. Von Weitem sieht Stefan Kumpf kleine Lichter, die sich Minuten später als die Fenster eines alten, amerikanischen Schulbusses entpuppen. Irgendwo im Nirgendwo sitzt etwa ein Dutzend Männer in dem Bus, die ihren Blick gebannt nach vorne richten. Schnell macht Stefan Kumpf den Grund ihres Interesses aus: Vorne neben dem Fahrersitz lässt eine Dame ihre Hüllen fallen. „Ein Junggesellenabschied“, denkt sich Kumpf, macht aus der Entfernung ein Foto und geht schmunzelnd weiter.

Kilometer 45, 1.10 Uhr: Der Gedanke lässt ihn nicht mehr los. Vor zwei Stunden hat Stefan Kumpf zuletzt mit seiner Frau Kathrin telefoniert, die bei Freunden zu Gast war. „Wir trinken auf dich einen Sambuca“, hat sie gesagt. Der Gedanke daran hat in ihm Gelüste ausgelöst – Gelüste auf einen Whiskey-Cola. In seinen Rucksack hat er drei Liter Wasser eingepackt, ein Stück Käse, jede Menge Würstl und zwei Dosen Red Bull. Aber danach ist ihm jetzt nicht. Seit neun Stunden ist er mittlerweile unterwegs, erst einmal hat er sich bislang eine Pause gegönnt. Doch für einen Whiskey-Cola würde er jetzt vieles geben – vor allem das unnötige Gepäck in seinem Rucksack. „Wenn ich an einer Tankstelle vorbeikomme, dann kauf’ ich mir einen“, nimmt er sich vor und stellt sich darauf sofort selbst die Frage: „Oh Gott! Bin ich abhängig?“ Zwei Stunden später läuft Stefan Kumpf immer noch durch den Wald, ohne Aussicht auf eine Tankstelle. Hätte er gewusst, dass er wenig später vom Weg abkommen und im Kreis laufen wird, hätte er sicherlich erst recht einen Schnaps gebraucht.

Kilometer 69, 5.50 Uhr: Der Ärger über den Umweg ist verflogen. Über München geht die Sonne auf und Stefan Kumpf ist längst wieder auf dem richtigen Pfad. „Ich hätte kotzen können“, sagt er gerade heraus. Zehn Kilometer war er im Kreis gelaufen, ehe er es bemerkte. Weil beim Mammutmarsch aber nicht der exakte Routenverlauf, sondern das Erreichen von 100 Kilometern zählt, konnte er den Weg abkürzen, um einige Stunden später wieder auf der geplanten Route zu sein. Jetzt läuft er an der Isar entlang und wirkt auf die ausgeschlafenen Jogger, die leichtfüßig an ihm vorbeilaufen, mutmaßlich wie ein Streuner, der sich die Nacht um die Ohren geschlagen hat. 70 Kilometer hat er mittlerweile in den Knochen. „Zu diesem Zeitpunkt bin ich schon nicht mehr ganz rund gelaufen.“ Die Schultern schmerzen vom schweren Rucksack, das Sprunggelenk des linken Fußes brennt, am rechten bahnt sich eine Blase an. Klopapier hätte Stefan Kumpf reichlich gehabt, aber an Blasenpflaster hatte er nicht gedacht.

Kilometer 82, 7.15 Uhr: Die Theresienwiese hat Stefan Kumpf gerade hinter sich gebracht. In einer großen Schlaufe geht es jetzt durch die Landeshauptstadt – vorbei am Viktualienmarkt und am Marienplatz, durch die Stadtteile Maxvorstadt, Laim und Pasing. Seit Kilometer 80 hat selbst für den gut trainierten Karlskroner die Leichtigkeit ein Ende. Lange Zeit kam ihm seine körperliche Fitness zugute. Doch jetzt geht es an die Reserven. Er verflucht seinen schweren Rucksack, in den er lieber ein zweites Paar Schuhe zum Wechseln gesteckt hätte anstatt des üppigen Proviants. Nicht nur seine, sondern auch die Energie seiner Laufuhr ist beinahe aufgebraucht. Weil er das Ladekabel vergessen hat, kann er sie nicht aufladen. Doch die GPX-Daten, die seine Route aufzeichnen, sind am Ende der Beweis dafür, dass er 100 Kilometer gelaufen ist. Macht die Uhr vorzeitig schlapp, gilt der Mammutmarsch offiziell nicht als vollendet. Stefan Kumpf schaltet seine Geräte deshalb auf Sparflamme, während er selbst seine letzten Kräfte mobilisiert.

Die Laufuhr war sein engster Begleiter. Sie zeichnete die zurückgelegte Strecke auf. Bild: Stefan Kumpf

Kilometer 100, 12:58 Uhr: Die letzten acht Kilometer gibt Stefan Kumpf ein bemitleidenswertes Bild ab. Er humpelt und hinkt, weil er auf den rechten Fuß nicht mehr auftreten kann. „Aufgeben war aber keine Option“, sagt er. Seit über 20 Stunden ist er nun schon unterwegs, weite Teile davon hat er in Dunkelheit verbracht. Die lange Nacht und der Schlafentzug haben ihm nichts ausgemacht. Da wäre es jetzt geradezu lächerlich, so kurz vor dem Ziel aufzugeben. Alle fünf Kilometer signalisiert ihm seine Laufuhr, dass er wieder eine Etappe geschafft hat. Noch einen Kilometer, noch 200 Meter, noch zehn Schritte – dann sind sie vollendet, die 100 Kilometer. Freuen kann sich Stefan Kumpf aber nicht – noch nicht. Denn er steht irgendwo in Planegg, niemand jubelt, niemand klopft ihm auf die Schultern, nirgends ein Platz, wo er sich hinsetzen könnte. Sein Auto, das ersehnte Ziel, steht 700 Meter entfernt von ihm. „Verdammt!“, denkt er sich und humpelt weiter. Die letzten, läppischen 700 Meter – sie waren die Hölle.

Karlskron, zuhause im Wohnzimmer: Frisch geduscht und die Füße hochgelegt, kann Stefan Kumpf seinen „Sieg“ endlich auskosten. Er wollte wissen, ob er mental in der Lage ist, einen 100 Kilometer langen Marsch zu bewältigen. Er kann, hat er festgestellt. Und er wird es wieder tun. Dann allerdings mit weniger Gepäck und einem zweiten Paar Schuhe, das er nach der Hälfte der Strecke samt Socken wechseln wird. „Wenn die Füße nicht mehr weh tun, dann sind die letzten 20 Kilometer auch kein Problem mehr“, ist er sich sicher. Genüsslich nippt er an einem Glas Whiskey-Cola, das er sich jetzt gönnt und mit dem in der Hand er wenig später auf der Couch einschlafen wird.

Lust bekommen? Am 31. Juli 2021 findet in München der nächste Mammutmarsch statt. Stefan Kumpf wird wieder daran teilnehmen. Wer Lust hat, kann sich ihm anschließen. Interessenten können sich bei ihm unter t.me/Mammutmarsch2021 melden.

