20.06.2020

Mann in Internetcafé erschossen: Verdächtiger aus dem Kreis Eichstätt

In einem Internetcafé im Norden von Ingolstadt ist am Freitagabend ein Mann erschossen worden. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Die Polizei nahm einen Verdächtigen noch vor Ort fest.

Am Freitagabend ist in einem Internetcafé in Ingolstadt ein Mann niedergeschossen worden. Zur Identität des Tatverdächtigen ist bisher nichts bekannt.

In Ingolstadt ist am Freitagabend ein 50-jähriger Mann erschossen worden. Gegen 21.15 Uhr liefen bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Ingolstadt mehrere Notrufe ein. Zeugen meldeten Schüsse in einem Internetcafe in der Ettinger Straße. Der Mann starb noch vor Ort an seinen Verletzungen.

Mann in Ingolstadt getötet: Polizei nimmt Verdächtigen in Internetcafé fest

Alle Bemühungen der Einsatzkräfte und des eingetroffenen Notarztes zur Lebensrettung blieben ohne Erfolg. Die Polizei konnte derweil in unmittelbarer Nähe zum Tatort einen Verdächtigen festnehmen und zur Dienststelle bringen. Dabei handelt es sich um einen 37-jährigen Mann aus dem Landkreis Eichstätt. Bei der Verhaftung leistete er keinen Widerstand, im Laufe des Tages soll der Mann dem Haftrichter vorgeführt werden.

In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft übernahm die Kriminalpolizei Ingolstadt die weiteren Ermittlungen. "Die Spurensicherung war die ganze Nacht vor Ort", sagt Andreas Aichele, Sprecher der Polizei Oberbayern Nord. Abgeschlossen wird die Spurensicherung wohl erst in den kommenden Tagen. Der Tote wurde bereits am Samstag obduziert.

Zum Motiv des Täters ist bisher wenig bekannt. Die Polizei teilte aber mit, dass es im "persönlichen Bereich" liege. "Man versucht jetzt so langsam die Puzzleteile zusammenzusetzen." Zum Zeitpunkt der Tat befanden sich noch weitere Gäste in den Café. Laut Angaben der Polizei bestand für diese aber keine unmittelbare Gefahr. (AZ)

