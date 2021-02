vor 6 Min.

Mann muss nach Schlitten-Unfall ins Krankenhaus: Polizei sucht zwei Mädchen

In Ingolstadt haben zwei Mädchen ein Mann mit ihrem Schlitten umgefahren. Der Mann musste in der Folge für mehrere Tage ins Krankenhaus. Jetzt sucht die Polizei nach den Mädchen.

Am Schlittenberg im Luitpoldpark in Ingolstadt haben zwei Mädchen einen Mann umgefahren. Dieser lag danach mehrere Tage im Krankenhaus. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Erst nachträglich wurde der Polizei ein folgenschwerer Unfall gemeldet, der sich bereits am 17. Januar am Schlittenberg im Luitpoldpark in Ingolstadt ereignet hat. Wie gemeldet wird, befand sich gegen 11.15 Uhr ein 35-jähriger Ingolstädter mit seinen Kindern dort zum Schlittenfahren.

Als er am Fuße des Berges seine abfahrenden Kinder in Empfang nehmen wollte, wurde er von einem pinken Plastikschlitten, besetzt mit zwei etwa sechs bis sieben Jahre alten Mädchen, erfasst und kam dadurch zu Fall. Hierbei erlitt der Mann ein multiple Schulterfraktur und wurde mehrere Tage im Krankenhaus behandelt, ehe der Vorfall im Nachgang bei der Ingolstädter Polizei angezeigt wurde.

Ingolstadt: Nach Unfall am Schlittenberg sucht Polizei zwei Mädchen

Von den Mädchen sind derzeit keine Personalien bekannt. Da zum Zeitpunkt des Unfalls eine Vielzahl an Personen an diesem Schlittenberg waren, werden nun Zeugen gesucht, die den Unfall beobachten konnten und Hinweise auf die Identität der beiden Mädchen geben können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ingolstadt unter Telefon 0841/9343-2222 zu melden. (nr)

Lesen Sie auch:

Themen folgen