Mann verletzt sich in Sandizell beim Reinigen seines Grills

Ein 35-Jähriger wollte in Sandizell seinen Grill reinigen. Allerdings kam es dabei zu einem Unfall und der Mann musste wegen Verbrennungen ins Krankenhaus.

Ein 35-jähriger Schrobenhausener wollte am späten Samstagnachmittag seinen Gasgrill in der Asamstraße in Sandizell reinigen. Aus laut Polizei bislang unbekannten Gründen entzündete sich dabei ausströmendes Gas und dadurch auch der Grill selbst. Der 35-jährige erlitt leichte Verbrennungen an Kopf und Händen. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Sandizell gelöscht. Die weiteren angerückten Feuerwehren aus den umliegenden Ortsteilen wurden nicht mehr benötigt. Der 35-jährige wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. (nr)

