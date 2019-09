11:30 Uhr

Marieluise Kühnl ist neue Kulturamtsleiterin in Neuburg

Marieluise Kühnl ist noch Leiterin des Tourismusamts in Neuburg.

Die Stelle des Kulturamtsleiters in Neuburg ist besetzt: Die Entscheidung ist auf die bisherige Tourismus-Chefin Marieluise Kühnl gefallen.

Von Fabian Kluge

Neuburg hat eine neue Kulturamtsleiterin. Marieluise Kühnl, bisher Tourismus-Chefin in Neuburg, tritt die Stelle und damit die Nachfolge von Kathrin Jacobs an, die Mitte des Jahres nach Würzburg gewechselt ist. Die Entscheidung ist am Dienstag im nichtöffentlichen Teil der Stadtratssitzung gefallen.

Oberbürgermeister Bernhard Gmehling begrüßt die Entscheidung: "Ich bin mit der Entscheidung sehr zufrieden. Sie besitzt große Erfahrung und ein hohes Fachwissen und hat die Vertretung für Kathrin Jacobs hervorragend übernommen." Sie übernimmt das Amt ab dem 1. Oktober.

Ein ausführlicher Bericht folgt.

