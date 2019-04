vor 19 Min.

Max Biller: Wie ein Schrobenhausener den Landkreis sieht

Diese Werke sind derzeit im Neuburger Rathausfletz zu sehen. Sie zeigen Neuburg und das Donaumoos

Einen sehr persönlichen und doch auch bekannten Blick auf Neuburg und Umgebung erhalten die Besucher der Ausstellung „Max Biller. Malerei im Freien, Stadt- und Landschaften“.

Die Städtische Galerie im Rathausfletz bietet den idealen Rahmen für die großformatigen, farbintensiven und aussagekräftigen Arbeiten des Schrobenhausener Malers. Egal ob Max Biller, der all seine Ölbilder direkt vor Ort malt, die Provinzialbibliothek, das Neuburger Schloss oder die Landschaft der Region wiedergibt, immer regen die kraftvollen Werke zum Stehenbleiben an. Seine Motive „springen“ ihn gleichsam an, wollen abgebildet oder vielleicht auch eingefangen werden, vermitteln einen sinnlichen Augenblick, sagte der Maler im Gespräch mit Richard Gruber, der in die Ausstellung einführte und gemeinsam mit dem Künstler durch das Rathausfletz spazierte. Bei der Ausführung gehe es dann nicht nur um das Motiv – wie das „bullige“ Schloß oder die Weite des Donaumooses, sondern auch um Lichtverhältnisse, Schattenwurf und Farbe. Es interessiere ihn auch die grafische Komposition, erzählte Biller. Er wolle seinen Eindruck von der Wirklichkeit zu einem bestimmten Zeit- und aus einem bestimmten Blickwinkel wiedergeben. Oftmals entstünden dann auch kleine Serien. Und weil eben der ideale Zeitpunkt auch bei schlechtem Wetter sein kann, ist der Künstler meist mit einer allwettertauglichen, das heißt, auch wasserdichten Ausrüstung und Bekleidung unterwegs – ein echter Pleinairmaler!

Die Besucher der Ausstellung werden zahlreiche Bezüge zu Neuburg und zum Donaumoos erkennen. So gibt es neben dem Oberen Tor bei Nacht auch das Obere Brandl, die Donauwörther Straße oder die Landschaft bei Ludwigsmoos zu sehen. Der Blick auf die Realität ist dann plötzlich ganz anders, lässt einen doch der Maler den jeweiligen Ort mit seinen Augen sehen.

Die Ausstellung ist der Auftakt in die neue Saison, sagte Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, der Gerüchte von einer Feindschaft mit Schrobenhausen nachdrücklich von sich wies. Schließlich kam auch die powergeladene Musik der Vernissage nicht aus Neuburg und alle hatten ihre Freude an „Tante Friedl“ (Magdalena Kriss und Dan Wall). Die Arbeiten Max Billers bekamen so den genau passenden Klangrahmen. Ausgestellt sind sie bis 28. April. (elb)

Die Werke sind donnerstags und freitags von 17 bis 19 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 11 bis 19 Uhr zu sehen.

