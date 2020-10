vor 51 Min.

„Mayas Secrets“: Diese junge Frau macht nachhaltige Kosmetik aus Neuburg

Plus Franziska Habelt hat das Naturkosmetik-Label „Mayas Secrets“ gegründet. In ihren Produkten benutzt die Neuburgerin Maisstärke, Aktivkohle, Moringa-Öl oder Kurkuma. Ihre Kosmetik verkauft sie sogar deutschlandweit.

Von Julia Abspacher

Was aus ihrer kleinen Idee einmal werden sollte, hat sich Franziska Habelt damals nicht ausmalen können. Mit einem Freund stand sie 2017 auf dem Rand eines Vulkans in Südamerika, sinnierte über das Leben und fragte sich, wo ihre eigene Reise hingehen sollte. „Kleb doch einfach dein eigenes Label drauf und verkaufe es“, schlug der Freund da vor. „Mayas Secrets“ war geboren; mittlerweile verkauft die Neuburgerin ihre Naturkosmetik schon deutschlandweit. Aber der Reihe nach.

Franziska Habelt aus Neuburg hat sich schon immer für Kosmetik interessiert

Habelt hat sich schon immer für Kosmetik interessiert. „In meiner Jugend war ich bestimmt vier Mal pro Woche in der Drogerie, um die neuesten Shampoos und Spülungen zu kaufen“, erinnert sie sich. Nach der Pubertät aber sei ihre Haut auf einmal sehr schlecht geworden, und auch die Haare begannen auszufallen. „Diese ganzen künstlichen Produkte waren nicht gut für mich.“ Als sie längere Zeit in Mexiko verbrachte – ein Jahr studierte sie dort, zwei Jahre arbeitete sie – begann sie, sich in die Naturkosmetik einzulesen. „Ich bin auch raus in die Dörfer gefahren und habe mir von den Einheimischen ihre Kosmetikgeheimnisse verraten lassen.“ Sie begann, für sich selbst Shampoos, Spülungen, Duschgels und vieles weiteres zusammen zu rühren. Auch Familie und Freunde kamen in den Genuss ihres neuen Hobbys. „Ich habe von allen immer positives Feedback bekommen.“

Ihre Produkte verkauft die Neuburgerin inzwischen deutschlandweit. Bild: Roxana Macias

Ihre Leidenschaft beruflich zu verfolgen, daran dachte Habelt aber lange nicht. Eigentlich hat die 27-Jährige BWL studiert. Als sie dann vor ein paar Jahren ihren ersten Vollzeitjob in München antrat, merkte sie schnell, dass ihr das reine Büroleben zu langweilig war. So fing sie an, sich in der Freizeit wieder der Kosmetik zuzuwenden und konkretere Produkte zu entwerfen als zuvor. „Tagsüber verging die Zeit nicht und abends saß ich da, mischte Cremes zusammen, und auf einmal war es 3 Uhr nachts“, erinnert sie sich. Es folgte die Reise nach Nicaragua, und der Entschluss zu versuchen, ob das Hobby denn auch etwas mehr sein könnte.

Bis sie ihre Produkte aber wirklich verkaufen konnte, musste Habelt einige Hürden nehmen – „einfach ein Label draufzukleben“, so einfach war es dann doch nicht. Es galt einen Onlineshop aufzusetzen, das Gewerbe anzumelden und die Shampoos, Öle und Body-Bars im Labor zertifizieren zu lassen. Seit 2019 ist Mayas Secrets eine eingetragene Marke. Wieso eigentlich Mayas Secrets? „Viele Menschen, die mich anschreiben, denken, ich heiße Maya“, lacht Habelt. „Maya habe ich aber gewählt, weil mir die Idee zur Marke in Südamerika kam, und Secrets wegen der Naturgeheimnisse, die in den Produkten stecken.“

Mayas Secrets: Die Neuburgerin verwendet nur Rohstoffe aus Deutschland

In ihren Kosmetika benutzt die Neuburgerin nur Rohstoffe, die in Deutschland angebaut wurden. Dies sei zwar teurer, aber nachhaltiger, als sie aus dem Ausland zu importieren. Neben Maisstärke und Aktivkohle finden sich auch ausgefallenere Zutaten wie Moringa-Öl, Kurkuma oder gar Chili. Im Onlineshop finden sich Shampoo, Gesichtsöle und Face and Body-Bars, jeweils für verschiedenen Haut- und Haartypen. „Mehr verwende ich persönlich auch nicht. Ich wollte alles so simpel wie möglich halten.“ Im heimischen Keller, den sie mittlerweile ausgebaut und zu einem kleinen Labor umgewandelt hat, stellt sie alles in Handarbeit her. Vom doch ansehnlichen Erfolg war sie von Anfang an überrascht.

Für Kosmetik hat sich die 27-Jährige schon immer interessiert. Bild: Franziska Habelt

Nach ihrem ersten Post auf der Instagramseite von Mayas Secrets waren viel mehr Bestellungen als erwartet eingetroffen. Mit Freunden und Familie wurden Nachtschichten geschoben, damit alle Pakete zeitnah an die Käufer verschickt werden konnten. Nach wie vor nutzt sie vor allem Social Media für das Marketing. „Nach einem Werbepost merke ich schon, dass deutlich mehr Bestellungen einlaufen.“ Da das Geschäft immer mehr an Fahrt aufnahm und mehr Zeit beanspruchte, reduzierte Habelt in diesem Jahr ihren Vollzeitjob und ist dort jetzt nur noch halbtags unterwegs. Der Rest ihrer Zeit fließt in Mayas Secrets.

Der Großteil der vor allem jungen und überwiegend weiblichen Kundschaft kommt aus Bayern, der Rest aus ganz Deutschland. Neben dem Onlinevertrieb kann man die Produkte mittlerweile auch bundesweit in einigen Unverpackt-Läden erwerben, darunter dem in Neuburg. In Neuburg und München besteht zudem die Möglichkeit der Selbstabholung, um unnötigen Versand zu vermeiden. Alle Verpackungen bestehen aus Graspapier oder Glas.

„Was mich besonders freut ist, dass ich mittlerweile viele Stammkunden und -kundinnen habe, die immer wieder kaufen“, sagt Habelt. Ab und zu erhalte sie sogar Briefe von Käufern, in dem diese sich für die Produkte bedanken. Diese Kundennähe freue sie besonders. Auch auf den Social-Media-Kanälen von Mayas Secrets möchte sie so authentisch und nahbar wie möglich wirken. „Heutzutage gibt es durch Social Media so einen Druck, perfekt schön zu wirken. Dabei ist jeder Mensch am schönsten, wenn man sich selbst schön findet, wohlfühlt, und das auch ausstrahlt. Und je natürlicher man ist, desto wohler und schöner fühlt man sich meiner Meinung nach.“

Naturkosmetik und Seifen aus Neuburg: Wie geht es mit Mayas Secrets weiter?

Wie es mit Mayas Secrets weitergehen wird, weiß Habelt noch nicht. Für sie stünde nach wie vor nicht der kommerzielle, sondern der kreative Teil im Vordergrund. „Mein Traum ist es, in zehn Jahren ein Haus auf dem Land mit fünf Kindern und einem Atelier zu haben, wo ich meine Sachen verkaufe und vielleicht auch Workshops anbiete.“ Ab und zu habe sie schon darüber nachgedacht, Arbeit abzugeben und etwa die Produktion auszulagern. „Aber gerade das Kreative, Dinge mit meinen eigenen Händen herzustellen und in der Hand zu halten – gerade das ist es ja, was mir gefällt!“

Hier geht es zu Mayas Secrets.

