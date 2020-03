vor 48 Min.

Mehr Labore und Hotline

Was Ingolstadt wegen Corona plant

In der Koordinierungsgruppe Corona der Stadtverwaltung Ingolstadt wurden sechs zusätzliche Maßnahmen vereinbart, die nun umgesetzt werden. Zudem soll am Freitag erstmals ein runder Tisch mit Vertretern der Stadt und der Wirtschaft zusammenkommen, um die Folgen der Pandemie für die Stadt zu besprechen. Zahlreiche Veranstaltungen sind bereits abgesagt. So gibt es am Stadttheater bis zum 19. April keine Vorstellungen, auch alle städtischen Veranstaltungen der Tochter IN-Kult entfallen genauso wie die Konzerte des Georgischen Kammerorchesters (GKO).

Oberbürgermeister Christian Lösel erklärte: „In der aktuellen Situation wollen wir mit Augenmaß handeln, aber auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Wir haben daher eine weitere Intensivierung der Vorkehrungen beschlossen. Auch künftig wird es nötig sein, tagesaktuell die Lage zu prüfen und dementsprechend weitere Entscheidungen zu treffen.“ Wichtig sei weiterhin, die Lage sehr ernst zu nehmen. Es gebe aber keinen Grund für übertriebene Reaktionen, so das Stadtoberhaupt. Und das sind die veranlassten, zusätzlichen Maßnahmen:

" Die Stadt richtet eine Diagnose-Stelle zur Abnahme von Tests in begründeten Verdachtsfällen ein. Dazu lässt das Referat für Gesundheit an geeigneter Stelle Container aufstellen, in denen nach Terminabsprache durch das Gesundheitsamt Tests abgenommen werden. Diese Diagnose-Stelle soll bis Ende nächster Woche in Betrieb gehen.

" Die benötigten Laborkapazitäten sollen durch das Gesundheitsamt durch Voranmeldung bei externen Laboren gesichert werden. Gleichzeitig hat der OB das Klinikum beauftragt, dort eigene Laborkapazitäten einzurichten.

" Zusätzlich zur bereits bekannten Hotline des Gesundheitsministeriums soll ein städtisches Bürgertelefon eingerichtet werden. Das Gesundheitsamt wurde beauftragt, zusammen mit dem Rettungszweckverband und den örtlichen Rettungsdiensten eine Besetzung zu organisieren.

" Schlüsselpositionen für die Aufrechterhaltung der städtischen Verwaltung erhalten ab sofort eine Urlaubssperre, nach Analyse der Pandemiegruppe und in Absprache mit dem Personalrat.

" Es wird seitens der Stadt überprüft, ob und gegebenenfalls wie die mittelständischen Betriebe unterstützt werden können.

" Auch für lokale Sportvereine gilt die Ankündigung Lösels, ob ein Schutzfonds aufgelegt werden kann, der nach Einzelfallprüfung finanzielle Unterstützung im Bedarfsfall gewährt, sofern durch Absagen finanzielle Schieflagen entstehen.

" Das städtische Sportamt prüft in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt, inwieweit bis 19. April geplante Sportveranstaltungen oder Wettbewerbe von einer Absage betroffen sein könnten. Das Sportamt steht den Vereinen für Anfragen zur Verfügung. Der reguläre Trainingsbetrieb ist derzeit noch nicht betroffen. (nr)

