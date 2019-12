28.12.2019

Mit Ausweis billiger ins Theater

Wer den Ingolstadt-Pass beantragen kann

Vergünstigt zum Eislaufen, ins Schwimmbad oder ins Museum – das wird künftig mit dem neuen Ingolstadt-Pass der Stadt einfacher möglich sein. Ab sofort können sozialleistungsberechtigte Ingolstädter die Ausstellung dieses Passes beantragen.

Viele Einrichtungen der Stadt Ingolstadt und ihrer Tochtergesellschaften gewähren aus sozialen Gründen reduzierte Preise oder Gebühren- oder Kostenbefreiungen für ihre Angebote. Der neue Ingolstadt-Pass soll die Inanspruchnahme dieser Vergünstigungen erleichtern, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Künftig reicht die Vorlage des scheckkartengroßen Passes aus, um von den günstigeren Konditionen zu profitieren. Knapp 10.000 Ingolstädter können einen Ingolstadt-Pass erhalten. Antragsberechtigt sind Einwohner der Stadt, die Leistungen des Jobcenters, des Amtes für Soziales, Wohngeld oder Kinderzuschlag erhalten oder die von Kindergartengebühren befreit sind. Inhaber des Passes erhalten vergünstigte Eintritte zum Eislauf, zur Eisdisco oder zum Eisstockschießen sowie für das Sportbad, das Hallenbad Südwest und das Freibad. Auch alle städtischen Museen gewähren bei Vorlage einen Preisnachlass. Günstiger wird außerdem die Nutzung der Stadtbücherei, die Teilnahme an längerfristigen Kursen der Volkshochschule und der Musikschulbesuch für Kinder und Jugendliche. Der Ingolstadt-Pass steht aber auch neuen Anbietern – zum Beispiel Vereinen oder Unternehmen – offen, sich daran zu beteiligen. Den Ingolstadt-Pass erhalten Berechtigte auf Antrag bei der städtischen Dienststelle, die auch die entsprechende Sozialleistung erbringt ( Jobcenter, Amt für Soziales, Wohnungsamt oder das Amt für Kinderbetreuung und vorschulische Bildung). Kinderzuschlagsberechtigte sollen sich zur Beantragung an das Bildungs- und Teilhabeteam im Jobcenter wenden. (nr)

Weitere Informationen zum Ingolstadt-Pass und auch die Möglichkeit, diesen online zu beantragen, gibt es im Internet unter der Adresse www.ingolstadt.de/ingolstadtpass.

Themen folgen