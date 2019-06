vor 41 Min.

Mit der Ehrenamtskarte zum Open Air

Verlosung für Konzerte im Neuburger Schlosshof

Inhaber einer Bayerischen Ehrenamtskarte haben die Chance, mit etwas Glück bei einer Open-Air-Veranstaltung im Schloss Neuburg dabei zu sein. Für die Konzerte des Konstantin-Wecker-Trios sowie von Süden II mit Werner Schmidbauer, Pippo Pollina und Martin Kälberer verlost das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen jeweils zehnmal zwei Eintrittskarten – wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Das Konstantin-Wecker-Trio tritt am Mittwoch, 17. Juli, im Schlosshof auf und Süden II zwei Tage später, nämlich am Freitag, 19. Juli.

Eine Teilnahme zur Verlosung ist nur bei einem der beiden Konzerte möglich. Deshalb muss bei der Zuschrift unbedingt das gewünschte Konzert angegeben werden. Teilnehmen können alle Inhaber einer gültigen Bayerischen Ehrenamtskarte durch Anmeldung mit dem Stichwort „Ehrenamtskarte“ per E-Mail an ehrenamtskarte@lra-nd-sob.de, schriftlich an das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen, Ehrenamtskarte, Platz der Deutschen Einheit 1, 86633 Neuburg, telefonisch unter 08431/57-534 oder -531 oder über das Kontaktformular auf der Webseite www.neuburg-schrobenhausen.de/ehrenamt.

Der Gewinn ist nicht auf andere Personen übertragbar. Die Gewinner werden durch ein Losverfahren ermittelt. Für eine mögliche Gewinnbenachrichtigung sollten Teilnehmer unbedingt eine gut erreichbare Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse angeben. Teilnahmeschluss ist am kommenden Donnerstag, 4. Juli. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Teilnahmebedingungen finden sich auf der Webseite www.neuburg-schrobenhausen.de/ehrenamt. (nr)

