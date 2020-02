20.02.2020

Mit einem „Diebstahl“ fing ihre Liebe an

Manfred und Anneliese Uebrück sind seit 60 Jahren verheiratet. Das ist ihre Geschichte

Von Julia Abspacher

Mit einem kleinen „Diebstahl“ hat damals alles angefangen: Manfred Uebrück hatte 1958 auf der Wiesn an einem Schießstand zwei Stoffhündchen gewonnen. Als er ein wenig später in die „Pappschachtel“ einkehrte, ein Lokal in der Nähe, stibitzte ihm eine Serviererin die Hündchen aus der Tasche und behauptete: „Die gehören jetzt mir.“ Gesehen hatten sich Gast und Bedienung schon zuvor, aber erst durch diesen Vorfall lernten sie sich richtig kennen. Ein Tag mit Folgen: Am heutigen Donnerstag feiern Anneliese, 80, und Manfred Uebrück, 79, ihre Diamantene Hochzeit, seit mittlerweile 60 Jahren sind die beiden verheiratet.

Hochzeit feierten die zwei im Februar 1960, rund eineinhalb Jahre nach jenem schicksalhaften Herbsttag. Eigentlich hatten sie ihr Aufgebot für das Standesamt in München bestellt. Weil aber die Wohnungsnot auch damals groß war und die beiden keine Wohnung fanden, zog es sie zurück in Manfreds Heimat Stepperg, wo sie der damalige Bürgermeister Ulrich Dunz in seinem Büro in der alten Volksschule traute. Nur ein paar Tage später kam ihre Tochter zur Welt, insgesamt können sie sich über zwei Kinder, drei Enkelinnen und drei Urenkelkinder freuen. „Die Familie ist das Wichtigste. Wenn wir zum Beispiel an Weihnachten mit vier Generationen zusammensitzen und unsere Kinder sehen, denken wir uns, wir können gar nicht so viel verkehrt gemacht haben“, meinen die beiden. Mit der kirchlichen Hochzeit ließen sie sich Zeit, erst rund zehn Jahre nach der standesamtlichen Trauung traten sie auch vor den Altar.

Der Bräutigam stammt ursprünglich aus Breslau und kam im Alter von fünf Jahren mit seiner Familie nach Neuburg und dann nach Stepperg. Anneliese Uebrück ist gebürtige Münchnerin und gelernte Serviererin. So zog es das Ehepaar nach seinem Abstecher nach Stepperg und Neuburg schließlich wieder nach München zurück, wo sie rund 40 Jahre lang lebten. Sie arbeitete unter anderem im Vorstandscasino eines großen Versicherers, er war nach einer Weiterbildung zum Industriekaufmann viele Jahre als Gesamtbetriebsratsvorsitzender im Einzelhandel tätig. Vor drei Jahren kehrten beide wieder nach Neuburg und zu einem Großteil der Familie zurück. Doch auch heute haben sie noch Kontakte in die Landeshauptstadt und sind gern dort zu Besuch.

Das Geheimnis einer langen Ehe ist für die Uebrücks, nie aufzugeben: „Es gibt Höhen und Tiefen, aber man muss immer wissen, was man will. Es ist wie mit dem Wetter: Es regnet und dann kommt wieder Sonnenschein.“ An ihrem Ehrentag haben die beiden keine große Feier geplant, sie wollen bei einem Essen mit ihren Liebsten anstoßen.

