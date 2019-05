15.05.2019

Mozart und Vivaldi im Festsaal

Abokonzert des Georgischen Kammerorchesters

Das fünfte Abokonzert des Georgischen Kammerorchesters Ingolstadt mit Fagottist Mor Biron findet am Donnerstag, 16. Mai, um 20 Uhr unter der Leitung von Ruben Gazarian im Festsaal Ingolstadt statt.

Mor Biron präsentiert Mozarts Konzert für Fagott und Orchester in B-Dur und Vivaldis Konzert für Fagott und Orchester in G-Dur. Umrahmt werden die beiden Werke von Haydns Sinfonie Nr. 52 c-Moll und Mozarts Sinfonie Nr. 33 B-Dur, sowie dessen Adagio und Fuge in c-Moll. Anstelle des ursprünglich angekündigten israelischen Dirigenten Avner Biron übernimmt Ruben Gazarian die Leitung des Konzerts. Öffentliche Generalprobe ist um 10 Uhr, Konzerteinführung um 19.10 Uhr mit Marco Frei.

Das Fagott sei dem Orchester „in vielen Fällen von großem Nutzen“, aber: „Sein Klang ist nicht sehr stark und neigt, weil vollständig ohne Glanz und Adel, sehr leicht dem Grotesken zu.“ So urteilte Hector Berlioz in seiner Instrumentationslehre nicht allzu gut über das Instrument, das im fünften Abokonzert im Zentrum steht. In Wolfgang Amadeus Mozarts Konzert für Fagott und Orchester in B-Dur KV 191 von 1774 fällt jedoch auf, wie kunstvoll und vielfältig in der Klanggebung dieses Instrument eingesetzt wird.

Der Mittelsatz entwickelt eine innige Kantabilität, dagegen warten die Ecksätze mit größter Virtuosität auf, die hohen und tiefen Lagen im Wechsel ganz auskostend. Mozarts Fagott-Konzert markiert einen absoluten Höhepunkt im Repertoire dieses Instruments. Er profitiert dabei von der Vorarbeit Vivaldis im Fagott-Fach, der mit insgesamt 37 Fagott-Konzerten sowie 15 Konzerten für mehrere Instrumente, darunter ein Fagott, diesem Instrument zum solistischen Durchbruch verholfen hat. Der Barock-Meister aus Venedig ist es, der die Gattung des Fagott-Konzerts maßgeblich etabliert hat.

Sein Konzert Nr. 30 in G-Dur RV 493 von 1723 glänzt mit einer kenntnisreichen, überaus weit gespannten Ausdrucksskala, einer schier unerschöpflichen melodischen Erfindungskraft, sowie einer überaus farbenreichen Instrumentation. Dabei strahlt es weihnachtlich-festlichen Glanz aus, auch da schon im ersten Satz das Dudelsack-Kolorit der Hirtenwelt heraufbeschworen wird. Joseph Haydns Sinfonie in c-Moll Nr. 52 Hob I:5 eröffnet das Konzert-Programm, beschlossen wird der Abend von Mozarts Sinfonie Nr. 33 KV 319 und Adagio und Fuge in c-Moll KV 546.

Mor Biron spielte bereits Bassblockflöte und Violoncello, ehe er sich für das Fagott entschied. 2001 begann er ein Fagottstudium an der Akademie für Musik in Jerusalem, das er 2004 bei Klaus Thunemann und Volker Tessman an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin fortsetzte. Von 2004 bis 2006 war er Stipendiat der Orchester Akademie der Berliner Philharmoniker. Als Solist ist er seit dem Jahr 2000 Mitglied im West-Eastern Divan Orchester unter Daniel Barenboim. (nr)

