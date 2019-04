Müll auf der Brandlwiese sorgt für Ärger

Plus Am Osterwochenende quollen die Mülleimer der Brandlwiese über. Die Problematik ist auch andernorts bekannt. Dennoch soll die Honigbucht „wiederbelebt“ werden.

Wäre es kein Müll, der da nicht hingehört, würden die bunten Röhrchen glatt ein schönes Bild abgeben. Wie Mikadostäbchen heben sich die neonfarbenen Trinkhalme von den grünen Grashalmen der Brandlwiese ab. Dumm nur, dass sie nicht im Mülleimer, sondern daneben liegen. Zusammen mit Mülltüten, Einweggeschirr, Dosen und Flaschen quillt nach dem langen Wochenende allerlei Unrat aus den Eimern und ergießt sich auf das Grün des beliebten Naherholungsgebiets an der Donau. Die unansehnlichen Müllhaufen sind Folgen der frühsommerlichen Temperaturen über die Osterfeiertage und zeugen von den Problemen, die die beginnende Freiluftsaison mit sich bringt.

Georg Moggl hat kein Verständnis für die Zustände auf der Brandlwiese. Bei einem Spaziergang am Dienstag entdeckte der Neuburger die Müllberge und traute seinen Augen nicht. „Das ist Umweltverschmutzung“, sagt er. Ohne Rücksicht würden die Leute Nahrungsmittel, Plastik und haufenweise Strohhalme auf die Wiese werfen. Es könne nicht sein, dass die Mitarbeiter des Bauhofs – die die vier Mülleimer an dem Standort leeren – die Leidtragenden seien und mehr Arbeit hätten. Stattdessen sollten die Besucher der Brandlwiese ihren Abfall selbst entsorgen, anstatt ihn in die Gegend zu werfen.

Müll ist auch am Englischen Garten immer wieder ein Thema. Bild: Marcel Rother

Brandlwiese: Die Stadt Neuburg kennt das Problem mit dem Müll

Bei der Stadt ist man sich der Problematik bewusst. Der „Feiertagsmarathon“ habe die Situation verschärft, sagt Pressesprecher Bernhard Mahler. Zum einen seien bei dem schönen Wetter viele Leute draußen gewesen, entsprechend viel Müll sei angefallen. Zum anderen seien die Mitarbeiter des Bauhofs, die die Müllbehälter der Stadt in regelmäßigen Intervallen leeren, durch die Feiertage in Verzug geraten. Die Brandlwiese sei immer dienstags und donnerstags an der Reihe, spätestens am Donnerstag sollen alle Hinterlassenschaften beseitigt sein, versichert Mahler. Die Brandlwiese ist aber nicht der einzige Standort, an dem die Stadt mit Vermüllung zu kämpfen hat.

„Überall dort, wo sich Menschen gerne im Freien aufhalten, ist das Müllaufkommen hoch“, sagt Mahler. Sei es am Sèter Platz, am Eingang zum Englischen Garten oder an der Treppe am Donauruderclub. Besonders die Honigbucht entwickelte sich in den vergangenen Jahren, auch wegen ihrer abgeschiedenen Lage, zu einem Problemfall. „Dort landete unfassbar viel Müll in der Umgebung“, erinnert sich Mahler. Ein von der Stadt installierter Mülleimer wurde in die Donau geworfen, eine anschließend angeschaffte und an einen Baum gekettete Mülltonne wurde angezündet. Im vergangenen Jahr zog die Stadt die Reißleine und räumte die Honigbucht. Die in die Jahre gekommene, ebenfalls beschädigte, Bank samt Müllbehälter wurde entfernt.

Weil es in der Honigbucht zu Problemen kam, wurde eine Bank samt Mülltonne entfernt. Bild: Marcel Rother

Trotz der Müllproblematik soll die Honigbucht wiederbelebt werden

Das soll keine Dauerlösung sein, sagt Mahler. Schließlich handele es sich bei der Bucht mit ihrem Ausblick auf die Schlosskulisse ebenso wie bei den anderen Plätzen um öffentliche Bereiche, die zu Recht zum Verweilen einladen. „Die überwiegende Mehrheit der Besucher will einfach nur die Aussicht und die Aufenthaltsqualität im Freien genießen“, sagt Mahler. Sie dürften nicht die Leidtragenden sein, nur weil sich eine Minderheit nicht an Regeln hält. Daher habe die Stadt beschlossen, noch in diesem Sommer eine neue Bank samt Abfallbehälter in der Honigbucht zu installieren. Gleichzeitig würden diese und die anderen Stellen nachts vom Kommunalen Ordnungsdienst und tags von Mitarbeitern der Sicherheitswacht angesteuert, um einer Vermüllung vorzubeugen. Die könne jedoch nie ganz vermieden werden. Abseits dessen appelliert er an die Vernunft der Bürger. „Wenn jeder den Müll, den er zu öffentlichen Plätzen mitbringt, eigenständig wieder entsorgt, gibt es auch im Sommer keine Probleme.“