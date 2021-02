vor 16 Min.

Mutmachbriefe der FOS/BOS Neuburg: Der letzte Brief geht an die Schüler

Die SchülerInnen der Fach- und Berufsoberschule in Neuburg schreiben an Gruppen, die sich während der Corona-Pandemie besonders für Menschen eingesetzt haben oder stark unter der Krise leiden. Brief sieben kommt von einer Lehrerin.

Liebe Schülerinnen und Schüler,

gerade die letzten Monate haben euch viel abverlangt! Am Anfang der Pandemie wurden eure Bedürfnisse oft vergessen, danach oft belächelt. Aber es ist wichtig, dass ihr eure Freunde sehen könnt, dass ihr euch ausprobieren könnt, Neues erleben und vor allem viel erleben wollt! Das ist ein so starkes inneres Bedürfnis, das man dieses auf jeden Fall ernst nehmen sollte!

Wegen Corona fallen Schülerfahrten aus, werden Auslandsjahre verschoben

Für viele von euch bedeutet die Corona-Pandemie, dass Schülerfahrten ausfallen, lang ersehnte Abschlussfeiern nur im kleinsten Kreis stattfinden, dass das Auslandsjahr erst einmal verschoben wird. Für manche von euch bedeutet es leider auch, daheim allein zu sitzen und sich auch mal einsam zu fühlen, mit der Schule überfordert zu sein und Ärger über nicht funktionierende Technik, wenn man sich eh schon schwer aufraffen kann zu lernen.

Denkt aber immer daran: Es ist nicht umsonst! Ihr rettet dadurch Menschenleben! So anstrengend und frustrierend es gerade auch sein mag, es geht vorüber, es wird besser, es finden sich andere Wege. Vielleicht ist das gerade auch die Zeit, um Freunde, mit denen man lange nichts mehr zu tun hatte, anzurufen und stundenlang zu telefonieren, vielleicht ist das gerade die Zeit, den Mitschüler anzurufen, mit dem man eigentlich wenig zu tun hat, und ihm bei Mathe zu helfen, weil er echt Probleme mit dem Distanzunterricht hat, vielleicht ist das gerade die Zeit, endlich mal wieder zu malen oder anders kreativ zu sein.

Leonard Klampferer der FOS/BOS in Neuburg: „Geteiltes Leid ist halbes Leid“

Leonard Klampferer aus der Klasse 12Sa der FOS/BOS in Neuburg hat die Zeit zum Beispiel genutzt und seine Gefühle während des Lockdowns in einem tollen Song verpackt, in dem sich jeder wohl ein bisschen wieder finden und sich auch verstanden fühlen kann. Ganz im Sinne „Geteiltes Leid ist halbes Leid“ könnt ihr euch den Song unter dem QR-Code anhören.

Also haltet durch!

Tanja Büchl (Lehrerin) im Namen der Schulgemeinschaft der FOS/BOS Neuburg

