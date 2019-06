10:31 Uhr

Nach Unfall auf der A9: Die Polizei sucht nach flüchtigem R8-Fahrer

Der Fahrer eines Audi R8 ist auf der A9 bei Ingolstadt in ein anderes Auto gekracht. Dessen Insassen wurden schwerst verletzt, der Unfallverursacher flüchtete zu Fuß.

Nach einem Auffahrunfall am Sonntagmorgen auf der A9 bei Ingolstadt, bei dem zwei Personen schwerst verletzt wurden, ist der unfallverursachende Fahrer eines Audi R8 zu Fuß von der Unfallstelle geflüchtet.

Die beiden Insassen des Auto wurden schwerst verletzt

Gegen 6.15 Uhr fuhr der bislang unbekannte Fahrer eines Audi R8 laut Polizei auf der A9 in Fahrtrichtung München. Zwischen den Anschlussstellen Ingolstadt Süd und Manching prallte der Audi nach ersten Erkenntnissen mit hoher Geschwindigkeit in das Heck eines auf der rechten Fahrspur fahrenden Peugeot. Dessen Fahrzeuginsassen, ein Mann und eine Frau, wurden dabei schwerst verletzt. Die Autobahn ist an der Unfallstelle für die Aufnahme durch die Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt derzeit in Fahrtrichtung München vollständig gesperrt. Zur Unfallaufnahme wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Der Unfallverursacher ist zu Fuß Richtung Rothenturm geflüchtet

Der Fahrer des Audi R8 flüchtete unmittelbar nach dem Unfall zu Fuß von der Unfallstelle in Richtung des Ingolstädter Ortsteils Rothenturm. Vermutlich versuchte er dort in der Unsernherrner Straße ein Fahrrad für die weitere Flucht zu stehlen, was ihm jedoch nicht gelang. Der Flüchtige kann wie folgt beschrieben werden: Er ist rund 35 bis 40 Jahre alt, etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß. Der Mann trug eine lange Hose und ein weißes T-Shirt, außerdem hat er lockige dunkle Haare. Möglicherweise könnte er auch verletzt sein. Wer den Mann gesehen hat oder weiß, wo er sich gerade aufhält, soll sich unter der Nummer 0841/9343-0 bei der Polizei Ingolstadt melden. (nr)

