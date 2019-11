vor 21 Min.

Nach Unfall auf der B16 sucht Ehepaar nach Zeugen

Auf dem Weg zur Autobahn sind am 13. Oktober zwei Autos kollidiert. Um die Schuldfrage klären zu können, werden jetzt Zeugen gesucht.

Die Neuburger Rundschau hat ein Hilferuf eines Ehepaars aus Alling bei Fürstenfeldbruck erreicht. Die beiden waren am Sonntag, 13. Oktober, in Neuburg auf der Jagdmesse in Grünau zu Gast und hatten auf dem Nachhauseweg einen Unfall. In diesem Zusammenhang sucht das Paar dringend Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Die Frau schildert die Ereignisse wie folgt: Gegen 17.30 Uhr haben sie die Jagdmesse verlassen und sind mit ihrem metallic-braunen Toyota RAV4 auf der B16 in Richtung A9 gefahren. Dort kam ihnen ein Auto entgegen, das so weit auf der Gegenfahrbahn fuhr, dass es schließlich zu einer Kollision kam.

Das Ehepaar aus Alling hielt nach dem Unfall an, genauso wie das entgegenkommende Fahrzeug. Ein Autofahrer, der hinter dem Allinger Ehepaar fuhr und den Zusammenstoß gesehen hatte, fuhr zu dem Unfallverursacher zurück (zwischen den beiden lagen etliche hundert Meter) und bat ihn, auf die Polizei zu warten. Mit dem Kennzeichen jenes Autos kamen die Zeugen schließlich zurück zu dem Allinger Paar und fuhren dann weiter.

Das Ehepaar aus Alling ist nun auf der Suche nach diesen Zeugen. Denn in ihrer Aufgewühltheit hatten sie sich nicht deren Kontaktdaten geben lassen und zu allem Übel auch noch deren Autokennzeichen falsch notiert. „Da der Unfall-Zeitpunkt ungefähr mit dem Ende der Jagdmesse zusammenfällt und dort große Aufbruchstimmung herrschte, hoffen wir nun wirklich inständig, dass in der Kolonne hinter meinem Mann vielleicht einige weitere Messebesucher waren, die den Unfall ebenfalls beobachtet haben, bzw. die gesuchten Zeugen sich bitte, bitte, bitte bei der Polizei in Neuburg an der Donau oder bei der Polizei Regensburg melden“, schreibt uns die Frau.

Grund für die dringende Suche sind Unstimmigkeiten mit dem Unfallgegner, die nur mithilfe von Zeugen geklärt werden können.

Wer also Beobachtungen gemacht hat, kann sich an die Polizei in Neuburg (Telefon 08431/6776-0) wenden. (nr)

