12:21 Uhr

Nach fatalem Unfall: Die Musikschule Neuburg ist wieder geöffnet

Plus Nachdem ein Mann mit 1,2 Promille im Februar in den Ausstellungsraum gefahren war, findet der Betrieb der Neuburger Musikschule wieder regulär statt. Flecken im Teppich, kaputtes Klavier: Was blieb von der Nacht zurück?

Schleifspuren, Risse, eingebrannt in den Teppich. Die Bühne, hölzern, ohne Verkleidung. Und Dellen im Klavier – viel erinnert nicht mehr an diese eine Nacht in der Neuburger Musikschule. Damals, es war Mitte Februar, war ein 44-jähriger Mann am frühen Sonntagmorgen mit seinem Auto in den Ausstellungsraum gerauscht, weil er betrunken hinterm Steuer einschlafen war. Erst die Bühne am Ende des Ausstellungsraums beendete die Fahrt, bei der der Neuburger ein Klavier , vier E-Pianos, einen Kontrabass und ein Schlagzeug zertrümmerte. Für die Wasileskus eine fatale Bilanz.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Bild: Claudia Stegmann

All das ist nun fast drei Wochen her. Seither haben die Familie und ihre Mitarbeiter viel getan, um den Zustand der Musikschule vor dem verheerenden Unfall wieder herzustellen. Sie haben geputzt, mehr als einmal. „Es war alles so dreckig, so verschmutzt“, sagt Oliver Wasilesku und stemmt die Hände in die Hüften. „Die Entsorgungsfirma hat die Glasscherben mit Schneeschaufeln in die Container gewuchtet.“ Die Bühne wurde bereits repariert. Gerade werden die Vorhänge gereinigt und kommende Woche soll eine Trockenbaufirma eine Wand hochziehen. Wenn dann der neue Teppich verlegt worden sei – zu Ostern soll das geschehen – „dann ist der Ausnahmezustand endlich vorbei“, sagt der Betreiber. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Schaden in der Musikschule Neuburg liegt bei etwa 25.000 Euro Insgesamt, so schätzt Oliver Wasilesku , liege der Schaden bei 25.000 bis 30.000 Euro , zumindest, was das zerstörte Inventar und einige Baumaßnahmen anbelangt. „Der Eingangsbereich kommt extra dazu. Und das wird teuer.“ Eine Summe, die – anders als etwa Umsatzeinbußen – vom Versicherungsschutz abgedeckt sei. Auf dem wirtschaftlichen Schaden aber wird die Familie wohl sitzen bleiben. Nachdem die Musikschule während der Faschingsferien eine Woche geschlossen war, haben die Wasileskus den Betrieb am Montag wieder aufgenommen. Dennoch, erzählt der Betreiber, trauten sich viele Leute nach wie vor nicht hinein – sei es aus Pietät, aus Unwissen oder Unsicherheit. Um ebenjenen zu signalisieren, dass die Pforten vollumfänglich geöffnet sind, hat die Familie ein großes Plakat am Eingang der Schule angebracht. „,Damit alle auch sehen, dass wir einsatzfähig sind“, bekräftigt Oliver Wasilesku.

Die Bilanz des Sonntagmorgens im Februar: ein Klavier, vier E-Pianos, einen Kontrabass und ein Schlagzeug wurden zertrümmert. Bild: Claudia Stegmann (Archivfoto) Im Frühling oder Sommer dann sollen die wieder aufgebauten Räumlichkeiten gefeiert werden – mit einer Neueröffnung der Musikschule. Bis dahin aber dürften die Musiker noch mit den Proben fürs Jahreskonzert am 4. und 5. April beschäftigt sein. (clst und elisa)

Themen folgen