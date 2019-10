vor 60 Min.

Nachhaltigkeit: Bürger sollen mitreden

Veranstaltung an der TH Ingolstadt

Um das Thema Nachhaltigkeit dreht sich am Freitag, 8. November, alles an der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI). Bürger der Region sind von 16 bis 20 Uhr eingeladen, mit Referenten und Unternehmensvertretern über Möglichkeiten zu sprechen, die Region mit der Stadt Ingolstadt sowie den Landkreisen Neuburg-Schrobenhausen, Eichstätt und Pfaffenhofen in Sachen Nachhaltigkeit weiter voranzubringen.

Am Campus der THI erwartet die Besucher ein vielfältiges Programm: Nach einem kurzen Get Together um 16 Uhr in der Aula präsentieren Vertreter der Wissenschaft um 16.30 Uhr im Hörsaal E003 Ergebnisse zu den Themen nachhaltige Energieerzeugung, nachhaltige Mobilität und nachhaltige Wertschöpfungsketten.

Der Initiator der Bewegung „Gemeinwohl-Ökonomie“ und Buchautor Christian Felber spricht von 17 bis 18.30 Uhr ebenfalls im Hörsaal E003 zum Thema „Ein Wirtschaftsmodell der Zukunft - Gemeinwohl-Ökonomie: Utopie oder Realität?“.

Flankiert wird die Veranstaltung von einem Marktplatz in der Aula, wo Unternehmen und Wissenschaftler von 16 bis 20 Uhr ihre Strategien und Ansätze zum Thema Nachhaltigkeit präsentieren. Auch die Wanderausstellung „Ressourceneffizienz – weniger ist mehr“ ist dort zu sehen. (nr)

Weitere Infos im Internet unter https://mensch-in-bewegung.info/event/wissenschaftstagung-die-grosse-transformation/

