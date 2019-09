vor 6 Min.

Nachwuchsschützen lassen Potenzial aufblitzen

Die Schützenfreunde Burgheim hatten zur 7. Lichtgewehrmeisterschaft im Rahmen des Ferienprogramms geladen. Die elf Teilnehmer erzielten dabei beachtliche Schießergebnisse.

Nach dem Theorieteil zum Thema Sicherheit am Stand, Schützenwesen und Jugendarbeit im Verein durften die Kinder ihre ersten Schüsse mit dem Lichtgewehr abgeben. Mit Elan und Ehrgeiz gingen die Teilnehmer ans Werk und brachten recht bald gute Ergebnisse zustande. Danach ging es ans „Eingemachte“, jeder Schütze musste drei Serien absolvieren. Am Ende setzte sich in der Altersklasse A Lukas Schnabel mit 85 Ringen durch vor Moritz Klein (84 R.) und Philipp Knospe (74 R.). In der Altersgruppe B siegte Maximilian Hutter mit 118 Ringen vor Max Gathmann (116 R.) und Bastian Streich (101 R.). Auch die restlichen Schützen gingen nicht leer aus und erhielten eine Teilnehmermedaille. Zur Siegerehrung waren die Eltern anwesend und gratulierten mit viel Applaus. Abschließend spendierten die Schützenfreunde noch Steaksemmeln, womit ein toller und spannender Vormittag gemütlich ausklang. Jugendleiter Vitus Förg und seine Helfer Celina Schiele, Florian Förg und Jonas Bauch bewerteten die Lichtgewehrmeisterschaft durchwegs positiv und freuten sich über viel Potenzial beim Schützennachwuchs. (tbb)