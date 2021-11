150.000 Euro Kosten: Bahnbrücken in Neuburg und Ingolstadt werden gesichert

Deutschalndweit werden nach einem Unfall alle Brücken über Bahnlinien geprüft. Betroffen sind auch eine Brücke im Neuburger Ortsteil Sehensand und zwei Brücken im Raum Ingolstadt.

Nach einem Schadensereignis auf der Bahnstrecke Münster – Osnabrück wurden deutschlandweit alle Straßenbrücken über Bahnlinien überprüft, um einen ähnlichen Unfall zu vermeiden. Das Staatliche Bauamt Ingolstadt wird infolgedessen drei Bauwerke unmittelbar sichern, unter anderem in Neuburg. Zum Schutz vor Stromunfällen muss an Brücken über elektrifizierte Bahnlinien ein sogenannter Berührschutz über dem unter Hochspannung stehenden Fahrdraht angebracht werden. Dies wurde in den vergangenen Jahren meist über eine 1,50 Meter breite horizontal über den Fahrdraht auskragenden Platte an den Seiten der Brücke sichergestellt, teilt die Bahn mit.

Die Platte ist an der Bauwerkskappe, dem Bereich der Brücke, der den Gehweg, die Schutzplanken und das Geländer trägt, angebracht. Bei zahlreichen Bauwerken wurde zwischen den 60er- und 80er-Jahren eine Bauweise gewählt, bei der die Rückverankerung des Berührschutzes in die Kappe nicht einsehbar ist und damit nicht regelmäßig geprüft werden kann.

Bahnbrücken in Neuburg und Ingolstadt werden überprüft

Am 5. Juni 2020 stürzte auf der Bahnstrecke Münster – Osnabrück eine auf diese Weise ausgebildete Stahlbeton-Kappe mit auskragendem Berührschutz auf die Gleise. Dies trat plötzlich und ohne Vorankündigung durch Risse im Bauwerk auf. Daher wurden in Deutschland alle Straßenbrücken über Bahnlinien darauf überprüft, ob ein ähnlicher Schadensfall zu erwarten ist. Im Bereich des Staatlichen Bauamts Ingolstadt hat die Bahn drei derartige Brücken identifiziert:

St 2044; Brücke über DB bei Edelshausen

bei B 16 ; Brücke über DB bei Sehensand

; Brücke über bei St 2049; Brücke über DB bei Ronnweg

Bei diesen müssen nun die Rückverankerungen des Berührschutzes erneuert werden. Da hierzu eine aufwendige Planung erforderlich ist und zur Umsetzung die Bahnlinien mehrere Stunden gesperrt werden müssen, können die Maßnahmen nicht kurzfristig, sondern erst mittelfristig – voraussichtlich in den kommenden zwei bis drei Jahren –umgesetzt werden. Das Bauamt wird daher bei den betroffenen Bauwerken als Übergangslösung die Kappen vor dem Anprall von Fahrzeugen schützen. Dies geschieht durch das Aufstellen von Leitwänden entlang der Fahrbahn vor den Kappen und einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Brücke. Die Kosten für die Aufstellung der Leitwände belaufen sich auf etwa 150.000 Euro. Diese tragen die Bundesrepublik Deutschland und der Freistaat Bayern. (nr)