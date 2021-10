400 Aussteller und prominente Gäste: Jagd- und Schützentage starten am Wochenende auf Schloss Grünau

Plus Nach coronabedinger Pause finden die internationalen Jagd- und Schützentage auf Schloss Grünau heuer wieder statt. Was die Besucher von 8. bis 10. Oktober erwartet und wer auf der Gästeliste steht.

Brauchtum, Kultur, aber auch Naturschutz: Unter diesen Zeichen stehen die internationalen Jagd- und Schützentage. Nach coronabedingter Pause im vergangenen Jahr findet die Messe rund um das Grünauer Schloss heuer wieder statt. Der Startschuss für die dritte Auflage in der Ottheinrichstadt fällt an diesem Freitag – und wenn es nach Veranstalter-Familie Reich geht, erwartet die Besucher viel Abwechslung und prominente Gäste.