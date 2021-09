Neuburg

vor 16 Min.

995 Erstklässler: So soll das neue Schuljahr im Raum Neuburg aussehen

Plus Insgesamt 995 Schüler machen sich zum ersten Mal auf den Weg ins Klassenzimmer. Welche Änderungen die Pandemie bringt und was sich Schulamtsdirektorin Ilse Stork am meisten wünscht.

Von Katrin Kretzmann

Mit Ranzen auf dem Rücken und bunter, voll bepackter Schultüte geht es zum ersten Mal ins Klassenzimmer – eine emotionale Achterbahnfahrt zwischen Vorfreude und Aufregung für jeden Erstklässler. Insgesamt 995 Kinder starten am Dienstag im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen in ihren ersten Schultag, der auch heuer ganz im Zeichen der Corona-Pandemie steht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

