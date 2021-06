„A-Zu-Bi!“: Neuburger Ausbildungsmesse geht in die fünfzehnte Runde

Für eine der größten Ausbildungsmessen im mittelbayerischen Raum in Neuburg läuft nun die Ausschreibung. So kann man sich für „A-Zu-Bi!“ anmelden.

Sie gilt als eine der größten Ausbildungsmessen im gesamten mittelbayerischen Raum und ist sowohl bei Besuchern als auch bei Ausstellern heiß begehrt. Die Neuburger Ausbildungsmesse „A-Zu-Bi!“ lockt Jahr für Jahr mehr als 5000 Besucher in die Parkhalle, unterstützt Schüler aus Stadt und Land bei der Berufs- sowie Studienplatzwahl und ermöglicht den heimischen Ausbildern den persönlichen Kontakt mit künftigen Schulabgängern.

„A-Zu-Bi!“: Neuburger Ausbildungsmesse findet am 9. Oktober 2021 statt

Die Erfolgsmesse wird in Kooperation von Stadtmarketing und Stadt Neuburg organisiert und findet dieses Jahr am Samstag, 9. Oktober, in ihrer fünfzehnten Auflage statt. Bewerbungen für die limitierten Standflächen werden ab sofort entgegengenommen.

Als Aussteller sind Firmen, Behörden und Institutionen angesprochen, die Ausbildungsplätze oder duale Studiengänge anbieten. Philosophie der Veranstalter ist von Beginn an, die Messe nicht als Pflichtveranstaltung für die Schüler durchzuführen. Gerade dieser Umstand ist für die Aussteller sehr interessant, weil dadurch gewährleistet bleibt, dass die Besucher aus eigenem Antrieb kommen und wirklich interessiert sind. Die Messe wird wie im letzten Jahr an die geltenden Hygiene- und Kontaktbestimmungen angepasst und im Rahmen des Möglichen umgesetzt.

Neuburger Ausbildungsmesse: Anmeldung für „A-Zu-Bi!“ ab sofort

Ab sofort läuft die Ausschreibung zur „A-Zu-Bi!“ 2021. Erfahrungsgemäß sind die Standflächen in der attraktiv gestalteten Messehalle samt Foyer schnell vergeben. Bei Interesse empfiehlt es sich also, sich baldmöglichst anzumelden. (nr)

Detaillierte Informationen sowie die Anmeldeunterlagen gibt es bei Franziska Kober vom Stadtmarketing Neuburg, Telefon 08431/536 21 14 oder e-Mail kober@stadtmarketing-neuburg.de. Anmeldeschluss ist der 18. Juli.

