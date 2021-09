Akku entzündet sich: Brand in Mehrfamilienhaus in Neuburg

Feuerwehr kann das Feuer schnell löschen, die Wohnung wird aber stark verraucht.

In einem Mehrfamilienhaus im Heilig-Geist-Weg hat sich am Dienstagnachmittag ein Akku entzündet und die danebenstehende Wäsche in Brand gesetzt. Die Feuerwehr konnte zwar den Brand schnell löschen, nicht aber den starken Rauch verhindern, der sich durch die Wohnung zog.

Personen wurden nicht verletzt, der Bewohner, ein älterer Herr, war zum Zeitpunkt des Brandes nicht zuhause. Die anderen Bewohner haben ihre Wohnungen selbstständig verlassen. (clst)