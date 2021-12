Albin Peter aus Neuburg ist 96: Sein Leben könnte Bücher füllen

Plus Albin Peter aus Neuburg ist 96 Jahre alt geworden und topfit. Bis zu seinem 89. Lebensjahr war er noch Rentenberater.

Wenn Albin Peter von seinem Leben erzählt, glaubt man sich in der Zeit zurückversetzt. Und wenn er dann noch seine Fotoalben zückt, ist man direkt dabei im Leben des Neuburgers, der zuerst Österreicher und Tscheche war, bevor er Deutscher wurde. Und in den Fünfzigern schließlich ein Neuburger, der er auch heute noch ist.